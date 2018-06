La Lifeline attende l'ok di Malta all'attracco : Mancano le risposte di Germania, Olanda e Spagna ad accogliere i migranti che si trovano a bordo. Finchè non arriverà il loro sì, La Valletta non darà l'assenso ad entrare in porto -

Lifeline a Malta - non c'è ancora il via libera | Conte : "In Italia una quota dei migranti" : Dopo giorni di attesa in mare si delinea una soluzione per l'imbarcazione della Ong tedesca, con a bordo 230 migranti. Ma a sciogliere il nodo della nave sarebbe stato un incontro segreto tra il premier Italiano e il presidente francese che si è tenuto a Roma

Continua l'odissea della Lifeline - Salvini ribadisce : 'Stop invasione - approderà a Malta' : In un recente tweet il vice premier Matteo Salvini ha ribadito l'intenzione di indirizzare altrove la nave "fuorilegge" Lifeline, da giorni al centro di polemiche e causa di un braccio di ferro senza fine tra l'Italia e l'Ue. Salvini definisce incontrollato l'ingresso di migranti mediato dalle Ong, anzi "una vera e propria invasione". Il vice premier nonchè Ministro dell'Interno ribadisce che "L'Italia è pronta ad accogliere chi fugge da guerra ...

Migranti - incontro segreto Macron-Conte : 'Lifeline a Malta' : Un incontro segreto, lunedì sera alla Casina Valadier di Roma, tra il premier Conte e il presidente francese Macron sblocca il caso della Lifeline. La nave della ong andrà a Malta, annuncia il capo ...

Lifeline attraccherà a Malta - l'Italia accoglierà una quota di migranti - Colloquio segreto Conte-Macron : Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti. E' stato uno scambio proficuo e interessante su come rispondere nella maniera più ...

Conte-Macron - incontro segreto a Roma sui migranti. La Lifeline sbarcherà a Malta : Lungo colloquio ieri a Roma del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il presidente francese Emmanuel Macron. I due si sono visti ieri (in un incontro «tenuto segreto») alla...

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l’odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Malta ferma la Lifeline e aspetta l’accordo sulle quote di migranti tra i Paesi Ue : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i Paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta

Lifeline non attracca a Malta : no accordo tra paesi Ue per accogliere i migranti : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta