Licenziamento per giusta causa | nuova sentenza su abbandono posto di lavoro

Valtur - partono le lettere di Licenziamento per 150 lavoratori : ROMA - Nulla da fare per i lavoratori della Valtur. Stanno partendo questa mattina le lettere di licenziamento. A nulla è servita la richiesta avanzata da Filcams Cgil, Fisascat e Uiltucs, che hanno ...

Scuola - insultò i poliziotti : dopo sospensione arriva Licenziamento per la maestra : Ultime notizie 13 giugno – Scuola: maestra licenziata dopo gli insulti ai poliziotti. I fatti risalgono allo scorso 22 febbraio, in occasione della manifestazione di protesta contro CasaPound. In quella occasione l’insegnante, dopo avere insultato pesantemente i poliziotti presenti a garantire la sicurezza, riconfermò quanto detto direttamente sugli schermi televisivi durante una sua breve intervista. […] L'articolo Scuola, ...

Cosa sapere per evitare il Licenziamento dopo un commento su Facebook : Criticare l'azienda per cui si lavora su Facebook può portare dritti, dritti al licenziamento per giusta causa. È quello che è accaduto a un'impiegata di Forlì che si era sfogata così sul social ...

Finte esequie a Marchionne il Licenziamento è valido : operaio tenta di darsi fuoco : Dopo la vittoria in appello, arriva la sconfitta senza possibilità di replica in Cassazione. E la delusione si trasforma in una protesta davanti alla casa del vicepresidente del Consiglio Luigi Di ...

Operaio Fiat si versa benzina sotto casa Di Maio/ Cassazione - Licenziamento ok per ‘funerale’ Marchionne : Pomigliano d'Arco, ex Operaio Fiat si versa benzina sotto casa di Di Maio: oggi la Cassazione aveva confermato il licenziamento per aver "inscenato il funerale" di Marchionne(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:59:00 GMT)

Inscenarono l’impiccagione di Sergio Marchionne - la Cassazione : “Legittimo Licenziamento di 5 operai Fiat” : Era il 5 giugno del 2014 quando per protesta contro le politiche aziendali fu inscenata la morte dell’ad Sergio Marchionne davanti ai cancelli dello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco: un manichino con le sembianze del top manager fu impiccato. Gli “autori” furono licenziati, reintegrati ma lasciati a casa, ma oggi la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di cinque tute blu. I lavoratori furono ...

Ata : tre indagati per il Licenziamento di Luca Pesce : Continua il caso Ata e, sulla vicenda relativa al licenziamento dell'ex direttore Luca Pesce, la procura inserisce nel registro degli indagati i nomi del presidente Alessandro Garassini, dell'...

Choc in Campania : spara all'avvocato che ha perso la causa contro il Licenziamento : Ha ferito a colpi di pistola l'avvocato che a suo dire non è riuscito a fargli ottenere la reintegra giudiziale presso le Ferrovie dello Stato, da cui era stato licenziato. È finito per questo in ...

Choc in Campania : spara all'avvocato che ha perso la causa contro il Licenziamento : Ha ferito a colpi di pistola l'avvocato che a suo dire non è riuscito a fargli ottenere la reintegra giudiziale presso le Ferrovie dello Stato, da cui era stato licenziato. È finito...

Fiom - negata cig per Honeywell 'Rischio Licenziamento per i 400 dipendenti' : Chieti - Il ministero del Lavoro ha bocciato la cassa integrazione richiesta per i circa 400 lavoratori della Honeywell di Atessa dopo l'accordo del 16 febbraio, sottoscritto al Mise, per la chiusura dello stabilimento di turbo compressori che la multinazionale ha trasferito in Slovacchia. Lo rende noto la Fiom Cgil. "Un fatto gravissimo - commenta il segretario provinciale Fiom di Chieti Davide Labbrozzi - che espone i lavoratori al ...

Perugina - chiusa la vertenza con i sindacati. Nessun Licenziamento : ... siglato nell'aprile 2016, che prevedeva un investimento di 60 milioni di euro per potenziare il marchio, trainato dal Bacio, come simbolo del Made in Italy nel mondo. La decisione sugli esuberi, con ...

NCIS New Orleans perde lo showrunner per la 5ª stagione : le cause del Licenziamento di Brad Kern : Lo showrunner di NCIS New Orleans Brad Kern è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico: l'emittente televisiva statunitense CBS e i CBS Television Studios hanno deciso di sostituirlo a partire dalla quinta stagione della serie a causa di alcune accuse di cattiva condotta. A prendere il suo post sarà il produttore esecutivo Chris Silber, anche se va detto che Kern non sarà del tutto estromesso dalla serie, per la quale resterà in qualità ...

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo : La giurisprudenza ha cambiato le proprie rigide posizioni degli anni 70 e 80, frutto di una visione politicizzata dell'economia dove ancora era fortemente sentita l'antitesi "padrone-lavoratore". ...

Cassazione : no a Licenziamento di chi registra colleghi per difendersi - : La vicenda è legata a un lavoratore che aveva consegnato all'azienda una chiavetta usb contenente le registrazioni effettuate sul posto di lavoro. Per la Suprema Corte, adesso, si potrebbe anche ...