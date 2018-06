Liberano 400 cavie Animalisti condannati

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Milano - Una condanna a un anno e mezzo di carcere per aver occupato il dipartimento di Farmacologia dell'Università Statale di Milano, liberando 400e un coniglio. E la dichiarazione che accomuna gli imputati di questo tipo di processi: "Lo rifaremmo mille volte". È arrivata ieri la sentenza di primo grado per tre attivisti dell'associazione animalista "Coordinamento fermare Green Hill" accusati di violenza privata, occupazione di edificio e terreno pubblico e danneggiamento aggravato. Il giudice monocratico dell'Ottava sezione è andata oltre le richieste della Procura, che aveva proposto condanne a un anno e tre mesi. In aula a sostenere gli imputati, tutti incensurati, c'era un gruppo nutrito di loro compagni nella lotta contro la vivisezione. Dopo la sentenza hanno dato vita a un presidio fuori dal Palazzo di giustizia ed esposto uno striscione con la scritta "Abbattiamo il ...