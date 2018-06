Levante | “Quando la vita ti obbliga a crescere”

dilei

(Di martedì 26 giugno 2018) La cantanteha postato sul suo profilo Instagram una foto di lei bambina insieme al suo papà, morto nel 2001 quando aveva solo 14 anni. La cantante siciliana, cresciuta a Torino, ha sempre raccontato, nelle interviste, di come questo lutto abbia segnato profondamente lei e la sua famiglia. Vicino all’immagine di lei sulle spalle del padre (foto ritoccata per non essere riconoscibile), Claudia, questo il suo vero nome, scrive parole dolorose: Ora, se chiudo gli occhi, ricordo con una chiarezza sconcertante il suono del dolore che mi fece gridare un NO! lungo come la notte più buia. Non era la mia voce di bimba, quella la persi nell’udire di un padre che non avevo più. Non era l’infanzia spezzata, di cui dimenticai in fretta il significato. Era il grido dellache miva a crescere.” #adastra Chi ha vissuto un dolore come il suo, può comprenderne tutto il ...