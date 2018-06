L' estate dei figli? Che salasso 150 euro a settimana | con sensi di colpa

Nadia Toffa - come sta? Torna a sorridere/ Foto : estate rigenerante per la iena - la gioia dei fan : Nadia Toffa, come sta? Torna a sorridere. Foto, prosegue la lotta al tumore ma: “Ieri bella serata fra amici”. La conduttrice e inviata de Le Iene, si mostra di nuovo pubblicamente(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:56:00 GMT)

estate 2018 : il borsino dei tormentoni : Inizio dell’Estate, tempo di toto-tormentoni. È ormai un classico: provare a indovinare quali saranno le canzoni che accompagneranno questi mesi caldi, risultando le più ascoltate, cantate e ballate. Qualche indizio, come sempre, c’è già e parla soprattutto italiano. Pare infatti che quest’anno la scena nostrana abbia intenzione di non farsi travolgere dall’ondata musicale straniera (in particolar modo sudamericana), ...

L'estate dei festival : un palco chiamato Fvg : Da più di 20 anni, il tranquillo Friuli Venezia Giulia si trasforma durante i mesi estivi con un'offerta di festival e rassegne, tematiche o 'geografiche', che non ha quasi uguali nel resto della ...

Solstizio d'estate - musica e papaveri sulla scalinata di Trinità dei Monti : Solstizio d'estate a suon di fanfara, sulla scalinata di Trinità dei Monti. musica e papaveri rossi regalati ai passanti e ai turisti, nello stupore generale. Gran raduno di bellezze del mondo del cinema e di influencer del web, in pieno Centro fra piazza di Spagna e via del Corso, sulla scia del profumo di una nota maison francese ideata dallo stilista giapponese che ha fatto del ...

estate 2018 - la stagione dei cinema all’aperto in città : Milano e Roma hanno inaugurato i loro cinema all’aperto (con un’offerta piuttosto ricca), ma ci sono altre città italiane che per questa calda Estate hanno in programma delle belle visioni sotto le stelle. Ecco le varie proposte da Firenze a Napoli, passando per Bologna. FIRENZE Arena di Marte – dal 25 giugno al 2 settembre Si rinnova l’appuntamento al Mandela Forum con il cinema sotto le stelle in due arene, una Grande e ...

Mantova - Palazzo Ducale - Torna la FESTA D'estate dei POPOLI E DELLE CULTURE - Milano Post : A partire dalle 17.00, ogni trenta minuti, è possibile partire come Ambasciatori DELLE CULTURE del mondo per un'esplorazione speciale del Palazzo, addentrandosi nelle varie sale sulle tracce degli ...

Wind Summer Festival - con Ilary Blasi inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

Wind Summer Festival - con Ilary Blasi inizia l'estate : ecco i nomi dei 60 cantanti che si esibiranno : Manca poco al 'Wind Summer Festival', l'imperdibile appuntamento con la musica dell'estate, da domani , 22 giugno, a lunedì in Piazza del Popolo a Roma , dalle ore 20.00 - ingresso gratuito, e ...

Mercato NBA - LeBron James - Kawhi Leonard e Paul George : il piano per la super estate dei Lakers : Nel grande e confuso scacchiere estivo che i GM di mezza NBA si ritroveranno a fronteggiare, con tanti free agent di primissimo livello a caccia di un contratto e squadre disposte a rivoluzionare il ...

Socci demolisce Severgnini & Co : la tragicomica estate degli orfani dei talk show - 'fatelo parlare sotto all'ombrellone' : ...Sebbene si possa dissentire da Mughini su quasi tutto bisogna riconoscere che è più culturalmente attrezzato di quelli che attualmente vanno per la maggiore e scivolano sulla superficie della cronaca,...

Boom dei furti in estate - come difendersi : I furti aumentano del 25% durante il periodo delle vacanze. Un vero e proprio Boom estivo, considerando che invece in tutto il 2017 i furti nelle abitazioni in Italia sono stati 194.880, il 9% in meno ...

Solstizio d’estate 2018 : tutto pronto per il crudele massacro dei cani per il Festival di Yulin [GALLERY] : 1/24 LaPresse/Reuters ...

TV - Rai2 : “Sereno Variabile estate” - viaggio in Sicilia alla scoperta della Costa dei Ciclopi : Il lungo viaggio di Sereno Variabile Estate, in onda domenica 17 giugno alle 13.45 porterà i telespettatori di Rai2 in Sicilia, sulla Costa dei Ciclopi, alla scoperta di Aci Castello e del suo caratteristico borgo marinaro, Aci Trezza. Proprio da Aci Trezza Osvaldo Bevilacqua uscirà a bordo di un’imbarcazione dal fondo trasparente per scandagliare i suggestivi scogli dei Ciclopi, e parlerà dei miti e delle leggende che ancora aleggiano sulle ...

Il 'Giocastrocche Show' dei Piccoli Cantori di Milano all'estate Sforzesca 2018 : Estate Sforzesca, quest'anno giunta alla sesta edizione, è una rassegna promossa e coordinata da Comune di Milano per animare l'estate di milanesi e turisti con spettacoli ed eventi di ogni genere e ...