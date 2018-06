L' errore sul capitale umano

F1 – Lauda duro sull’errore di Vettel in Francia - Niki non perdona Seb ed i commissari di gara : “penalità inadeguata” : Niki Lauda commenta il Gp di Francia appena terminato, che si è caratterizzato per un errore in partenza di Sebastian Vettel, poi penalizzato Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

F1 - Hamilton si ‘focalizza’ sulla partenza di Vettel : “ha buttato fuori Bottas - ha fatto un errore” : Lewis Hamilton parla del Gp di Francia che l’ha visto protagonista sul primo gradino del podio, le impressioni del pilota della Mercedes Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...

Napoli - choc sulla nave : auto schiaccia due turisti. Il terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Trump attacca l Ue sulle politiche per i migranti 'errore consentire l ingresso di milioni di persone' : Il presidente americano attacca in particolare la politica migratoria della Germania. 'Il popolo tedesco si sta rivoltando contro la sua leadership mentre l'immigrazione scuote la già tenue ...

Terrore a Mosca durante i Mondiali - taxi sulla folla : otto feriti - diversi di loro sono tifosi : La polizia non parla di attentato: il conducente, un 28enne originario del Kirghizistan, ha perso il controllo dell'auto. L'uomo è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. Alcuni testimoni sostengono che avrebbe tentato la fuga dopo essersi schiantato.Continua a leggere

Terrore a Parigi : ostaggi sequestrati in un palazzo - uomo con una bomba. Forze speciali sul posto : Una presa d'ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro della capitale francese: è quanto rivelano i media transalpini. La zona è presidiata dagli...

RUSSIA - TRAGEDIA SUL VOLGA : CATAMARANO URTA CHIATTA E FA 11 MORTI/ Ultime notizie : errore in manovra sul fiume : RUSSIA, TRAGEDIA sul VOLGA: CATAMARANO URTA CHIATTA, 11 MORTI. Una manovra sbagliata da parte del comandante alla base dell'incidente. Sull'imbarcazione c'erano turisti (Ultime notizie)(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 11:09:00 GMT)

L’errore che tanti fanno sul significato di “maturità” : Che cosa significa maturità? Domanda ricorrente, in periodo di esami. La risposta che si può dare è insolita e precisa, anche se sembra una domanda o altamente filosofica o scontata: basta guardare bene la parola "maturità" e il suo significato etimologico per capire che cosa vuol dire davvero.Continua a leggere

La strategia del terrore in Nicaragua. Ancora sangue sul governo Ortega : “Sparano apposta alla testa, al collo e al torace. Daniel Ortega per mantenersi al potere sta mandando cecchini a far saltare il cervello a chi protesta per spargere il terrore”. Così denuncia l'opposizione in Nicaragua. Sono ormai più di 100 le vittime, in sette settimane di protesta contro il g

Le frasi di Juncker sull'Italia : lo strano errore del Guardian : Bruxelles, 1 giu. , askanews, È uno strano caso di interpretazione sbagliata, quello della frase attribuita ieri dal quotidiano britannico 'The Guardian' al presidente della Commissione europea Jean-...

Dramma in sala parto di un ospedale italiano - terribile errore sul bimbo appena nato. Le sue gravi condizioni : Un pianto e la voce della mamma che si rompe dalla gioia. Vuole vedere il suo bambino, per nove mesi portato in grembo. Nove mesi passati a immaginare, a sognare, a prepararsi alla vita che cambia. Ma qualcosa non va come deve. Il bambino non smette di piangere e le sue lacrime sono di dolore puro. Un errore umano terribile. Succede nel reparto di “Neonatologia” dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

