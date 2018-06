Leone ascolta in anteprima un brano di Fedez e vomita addosso alla Ferragni

ilgiornale

: Leone ascolta in anteprima le nuove canzoni di Fedez e vomita (VIDEO) - Fr4ncyTUrry : Leone ascolta in anteprima le nuove canzoni di Fedez e vomita (VIDEO) - BITCHYFit : Leone ascolta in anteprima le nuove canzoni di Fedez e vomita (VIDEO) | BitchyF - FvgEventi : RT @RadioGioconda: Oroscopo del 22 Giugno 2018 Su Radio Gioconda il segno favorito di oggi è Leone Ascolta i podcast di #Joss -

(Di martedì 26 giugno 2018) Chiarasono sicuramente la coppia del momento e il loro matrimonio è attesissimo.Ora che in famiglia è arrivato anche, la fashion blogger e il rapper condividono ogni giorno centinaia di foto e video. Non che prima non lo facessero, ma adesso ancora di più. E solo ieri,ha condiviso un filmato su Instagram che ha fatto particolarmente divertire il pubblico.Nel breve video girato dal rapper sono inquadrati Chiarae il piccolo. I due stannondo inun nuovodi. Ma se Chiara si commuove - probabilmente per il testo della canzone -fa una cosa inaspettata:. "Questa è la mamma chele canzoni ine piange come un idrante", dice. Poi arriva il rigurgito die i due piccioncini scoppiano a ridere. Il tutto si è svolto nel giro di qualche secondo e ha fatto veramente divertire i fan ...