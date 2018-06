L' emo trap è la reazione musicale al cinismo del presente

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : TRIPLETTA ITALIA! Egemonia delle azzurrine nel trap femminile : Pioggia di medaglie nelle prime finali di Tiro a volo a Suhl (Germania), durante la seconda tappa di Coppa del Mondo junior. Nel trap femminile Gaia Ragazzini, Sofia Littame e Giulia Grassia monopolizzano il podio nella spedizione tedesca. Nella stessa specialità ma nella prova a squadre i due terzetti italiani chiudono al secondo e terzo posto. Arriva anche un bronzo nella fossa olimpica maschile grazie a Teo Petroni, mentre è doppietta per i ...

Incidente a Sanremo : intrappolato nell'auto : Vigili del fuoco sul posto Intervento dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Sanremo, questa notte in via padre Semeria, per un'auto che dopo aver sbandato, per cause ancora da chiarire, si è ...

Trapela l'intera demo di Cyberpunk 2077 dell'E3 2018 in forma audio : Noi lo abbiamo ascoltato solo in parte per dovere di cronaca. Se comunque volete evitare ogni forma di anticipazione allora lasciate perdere. Vedrete con i vostri occhi il gameplay quando lo ...

Trapela l’intera demo di Cyberpunk 2077 dell’E3 2018 in forma audio : Cyberpunk 2077 ha esaltato tutti durante l'E3 2018, grazie soprattutto al trailer di 100 secondi che ha chiuso la conferenza stampa di Microsoft. Non riusciamo a contare quante volte abbiamo visto questo trailer, decine e decine. Le persone presenti allo show e i giornalisti di testate selezionate hanno potuto vedere molto di più di quanto mostrato nel trailer. Disponibile l'audio della demo di Cyberpunk 2077 A porte chiuse è stata mostrata ...

Il gruppo dei Giovani Democratici di Trapani non può che fare un plauso a Giacomo Tranchida : ... come Tranchida difenderanno sempre e comunque i valori morali ed etici della solidarietà e dell'accoglienza che sono centrali all'interno della nostra comunità politica. Un plauso a Tranchida che è ...

Cellule staminali emopoietiche : a Verona il Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto : Si svolgerà da giovedì 7 a sabato 9 giugno presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona l’11° Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto di Cellule staminali emopoietiche (EBMT). Durante l’evento saranno trattati argomenti di attualità come le nuove modalità di Trapianto usando il genitore o un familiare come donatore, il trattamento della leucemie resistenti o ricadute dopo la chemioterapia sia con farmaci innovati ...

Cris Brave/ Video - il rapper affetto da tetraparesi spastica conquista San Siro : l’emozione di Fedez e J-Ax : Cris Brave, ecco il Video del rapper affetto da tetraparesi spastica che ha conquistato San Siro: l’emozione di Fedez e J-Ax sul palcoscenico durante la sua presentazione.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:13:00 GMT)

"C'è stato un terremoto politico - oggi la contrapposizione è popolo contro elite" : "Paolo Savona interpretava il punto di contatto e la sintesi tra noi e 5 Stelle". Così, intervistato dal Corriere della Sera Giancarlo Giorgetti della Lega spiega perché non avrebbe potuto essere lui il ministro dell'Economia del governo gialloverde. "A questo punto - aggiunge - diventerà plastica la centralità del Parlamento, i provvedimenti di Cottarelli non potranno ...

Meloni attacca Salvini : «E' caduto nella trappola M5S - non sosterremo mai governo Conte» : ' Salvini ha vinto la guerra ma si consegna al nemico'. Fuoco amico sul leader della Lega : la stilettata arriva da Giorgia Meloni , leader di Fratelli D'Italia , al termine dell'ufficio di presidenza ...

Effettuato il primo 'trapianto di memoria' su una lumaca : Un team di ricercatori dell’università della California afferma di aver trovato il metodo per il trasferimento della memoria da un individuo ad un altro. Si aprono nuove frontiere per la cura di malattie come l’Alzheimer ed il potenziamento dell’intelletto umano. L’inaspettata scoperta L’idea di partenza di questi ricercatori è stata quella di trovare una tecnica per poter trasferire con successo dei ricordi tra due individui, e sembrerebbe ...

Trapianto di memoria tra lumaca - ecco come l'rna trasferisce i ricordi : I biologi della Ucla hanno trapiantato i ricordi di una lumaca "addestrata" in un'altra trasferendone le molecole di rna

Trapianto di memoria tra lumaca - ecco come l’rna trasferisce i ricordi : (Foto: ullstein bild / Getty Images) È possibile trasferire i ricordi di un individuo in un altro? Sembra fantascienza, eppure oggi siamo un po’ più vicini a quella che potremmo chiamare la sintesi di una memoria artificiale. Un gruppo di biologi della Ucla ha scoperto infatti che trasferendo l’rna (molecole che trasportano informazione genetica e non solo) di lumache marine addestrate in altri esemplari, anche il ricordo dell’allenamento viene ...