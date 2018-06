Le copie fisiche di Fortnite diventano pezzi da collezione e vengono scambiate online a

Fortnite su Amazon e eBay? Le copie fisiche in vendita a queste cifre folli : Pura fantascienza Fortnite su Amazon o anche eBay? Incredibile come il titolo nato per essere free-to-play e quindi disponibile a tutti gratuitamente, finisca per diventare oggetto del desiderio su piattaforme e-commerce come quelle citate, spingendo i giocatori a sborsare anche 450 dollari. Ovviamente c'è sempre un motivo. Se infatti per giocare a Fortnite su Xbox One, PS4, PC, Mac (e recentemente pure su Switch) è sufficiente andare sul ...