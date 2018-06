Le celebrità firmano sneakers esclusive per un progetto benefico | le calzature in vendita

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018)Adidas disegnate dainternazionali insu eBay, Adidas a favore della fondazione Albert Kennedy Trust Dal 3 luglio parte la campagna ‘Prouder’ di Adidas grazie all’apporto di creatori della comunità LGBTQ + e sostenitori tra cui Elton John, Kate Moss, Marc Jacobs, David Beckham e tanti altri. Ogni personaggio coinvolto ha contribuito a disegnare la sua personale versione delle iconiche Adidas Samba e ogni paio sarà messo all’asta su eBay a favore della fondazione Albert Kennedy Trust. E se fosse possibile aggiudicarsi un paio di Adidas Samba disegnate in edizione limitata dalla propriapreferita, facendo anche del bene? Per il secondo anno consecutivo, in occasione della Pride Week, eBay sostiene l’Albert Kennedy Trust, la principale organizzazione di beneficenza per i giovani LGBT+ senzatetto nel Regno Unito. Questa volta, protagonista ...