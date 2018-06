Laura Pausini sbarca a Cuba con i “Gente de Zona”

Laura Pausini canta per la prima volta a Cuba con i Gente de Zona : Laura Pausini, con Frasi a metà arriva dritta al cuore - LEGGI Il tour segue la release mondiale di 'Fatti sentire', l'ultimo album di inediti della Pausini pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/...

Ancora nuove date per il tour di Laura Pausini - si aggiunge Ancona : info biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data al tour di Laura Pausini, al via dal Circo Massimo dal 21 luglio prossimo. L'artista di Solarolo ha annunciato l'approdo al Palaprometeo di Ancona, nella quale terrà un concerto in programma per il 15 settembre. Si aggiunge quindi un nuovo palaport alla lunga lista già annunciata nelle passate settimane. Le prevendite dei biglietti si svolgeranno come indicato per tutte le altre date, con un'apertura esclusiva per ...

Ufficiale la nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire : al via la prevendita dei biglietti : La nuova data del tour di Laura Pausini per Fatti Sentire è finalmente Ufficiale. Il prossimo appuntamento con la tournée a Bari si terrà il 4 ottobre, al PalaFlorio, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. La prevendita esclusiva per gli appartenenti al Fan Club inizierà alle ore 16 del 19 maggio e proseguirà per le 24 ore successive, fino alle 15 del 20 maggio. Il limite di acquisto per ogni ...

Arisa in tour canta Strani Amori di Laura Pausini : video dalla tappa di San Damiano D’Asti : Arisa in tour canta Strani Amori di Laura Pausini, arricchendo la tappa di San Damiano D'Asti con un grande classico della musica italiana. Il brano è riadattato per la sua vocalità, dal momento che è completamente diversa rispetto a quella dell'artista di Solarolo che la batte in energia. La resa di Arisa è comunque in linea con la sua maniera di cantare, con un'esibizione che è stata gradita dai presenti e da coloro che ne hanno seguito ...

Laura Pausini conduce Sanremo 2019 con Claudio Baglioni?/ “Un giorno succederà…” - le ultime dichiarazioni : Laura Pausini verso la conduzione del Festival di Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? “Un giorno succederà…”, le ultime dichiarazioni a Radio Subasio.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Laura Pausini a Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? Aperta la possibilità di una co-conduzione : Laura Pausini a Sanremo 2019 con Claudio Baglioni? La possibilità di una co-conduzione già sventolata negli anni passati non sembra poi così remota, dal momento che la stessa artista non ha escluso di poter essere sul palco del Festival nel mese di febbraio. Sentita da Radio Subasio, Laura Pausini è apparsa meravigliata di fronte alla possibilità di poter condurre il Festival, ma il suo non è stato un no granitico: "Oddio, bisogna vedere. ...

CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2019/ Laura Pausini condurrà? "Me lo chiedono sempre - forse.." : CLAUDIO BAGLIONI DIRETTORE ARTISTICO del Festival di SANREMO 2019, Mario Orfeo si racconta all'Ansa: “E’ un onore!”, il lungo corteggiamento per convincere il cantante al bis.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:15:00 GMT)

Laura Pausini terremota la tv : Sanremo 2019 - la pazzesca idea : Nel giorno dell'annuncio di Claudio Baglioni direttore artistico anche di Sanremo 2019, Laura Pausini non esclude di tornare a Sanremo 2019, magari in veste di presentatrice, chiamata proprio da ...

Sanremo 2019 - Laura Pausini conduttrice? La cantante rompe il silenzio : Laura Pausini non esclude di tornare a Sanremo 2019, magari in veste di presentatrice, chiamata proprio da Claudio Baglioni, appena confermato dalla Rai

Pagelle TV della Settimana (11-17/06/2018). Promossi Ora o Mai Più e Barbara D’Urso. Bocciata l’intoccabile Laura Pausini : Barbara D'Urso Promossi 9 al debutto di Ora o Mai Più. L’effetto nostalgia, rievocato da canzoni e storie forti di vittorie e sconfitte, declinato in salsa talent funziona e parte con con il botto (oltre il 25% di share). Malgrado un meccanismo di votazione perfettibile, il mix di tradizione e contemporaneità è promosso. Curiosi di assistere all’evoluzione nel corso delle puntate. Leggi la recensione qui. 8 a Barbara ...

Laura Pausini - scontro con Massimo Bernardini sugli "ammiccamenti" : ecco cosa è successo. Il web si divide : Nelle sue intenzioni, voleva essere una legittima critica da fan. Peccato che l'effetto ottenuto dal giornalista e conduttore Massimo Bernardini non è stato quello sperato e su Twitter si è scatenata ...

E.sta.a.te - Laura Pausini | Testo - Audio - MP3 : Canzone Laura Pausini, E.sta.a.te: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Laura Pausini è E.sta.a.te: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il brano ha debuttato nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia è già stato certificato disco di platino. Il video di E.sta.a.te di Laura Pausini trasmette […]

E.STA.A.TE di Laura Pausini - testo e significato : il nuovo singolo è un vero e proprio inno all’estate : testo e significato di E.STA.A.TE, il nuovissimo singolo di Laura Pausini in rotazione radiofonica dal 1° giugno. Il brano è il terzo inedito estratto da Fatti sentire, l’ultimo lavoro discografico dell’artista romagnola. Laura Pausini torna in radio con un nuovo singolo dal sapore estivo in attesa del Tour 2018 E.STA.A.TE è il nuovo singolo di Laura Pausini, terzo inedito estratto dal suo ultimo album Fatti sentire pubblicato in ...

Divertimento e leggerezza nel video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini - nuovo singolo da Fatti sentire : Il video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini trasmette tutta l'allegria della nuova stagione in arrivo. Il brano rappresenta il terzo estratto da Fatti sentire, ultimo album di inediti che ha rilasciato nel mese di marzo e per il quale ha già conquistato il disco di platino. Il brano è in rotazione radiofonica dal 1° giugno, ma il video ufficiale dedicato è arrivato solo l'8 giugno con un ampio backstage messo a disposizione a qualche ora dal suo ...