Latina | arrestati sei gestori centri migranti | truffa e maltrattamenti Mi costano

Migranti - arrestati sei gestori di centri Cas a Latina : truffa - frode e maltrattamenti : Nei loro centri i Migranti venivano maltrattati, ospitati in strutture sovraffollate e con carenze igienico sanitarie. Dopo averlo scoperto, la Polizia ha arrestato sei persone responsabili di Onlus che gestiscono diversi centri di accoglienza straordinaria (Cas) in provincia di Latina . Sono accusati a vario titolo di falso, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture e maltrattamenti . Nel corso dell’indagine gli uomini della squadra ...

