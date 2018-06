L' Argentina segna il 2-1 all' 86' E Maradona fa il dito medio

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) L'di Jorge Sampaoli vede le streghe per oltre 85' contro la Nigeria ma poi ci pensa Rojo a togliere le castagne dal fuoco all'Albiceleste che ha faticato e non poco per piegare la resistenza degli arcigni e ben organizzati nigeriani. Al gol di Lionel Messi i tifosi argentini sugli spalti sono impazziti con le telecamere che hanno pizzicato in tribuna anche Diego Armandomettersi le mani al petto in segno di preghiera, quasi a ringraziare il cielo per il gol del suo prediletto ed erede.La nazionale di Sampaoli, però, ha rischiato grosso e il rigore provocato da Moses poteva costare caro all'che ha tenuto incrociate le dita quando Cakir ha deciso di non punire con un altro penalty il fallo di mano di Rojo che, seppur involontario, aveva comunque le braccia molto larghe. A quattro dalla fine è stato lo stesso Rojo a regalare gli ottavi di finale ai suoi ...