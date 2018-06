L' Argentina agli ottavi col brivido | ora la Francia Croazia prima | c' è la Danimarca

Mondiali 2018 - Argentina all'ultimo respiro : agli ottavi trova la Francia : Nella vittoria sulla Nigeria, la quinta nelle ultime sette edizioni di Coppa del Mondo per gli argentini, c'è soprattutto la sua firma. Maiuscola. Nell'altra partita del girone, non riesce il ...

Mondiali 2018 - Argentina-Nigeria 2 a 1 : Rojo salva l’Albiceleste a 5 minuti dalla fine. Messi segna - soffre ma va agli ottavi : Si salvano a cinque minuti dalla fine da un destino che sembrava già realtà. E che avrebbe probabilmente decretato la fine delle ambizioni Mondiali di Lionel Messi. Almeno con la maglia della nazionale. E invece l’Argentina batte la Nigeria e vola agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. l’Albiceleste soffre ma alla fine piega per 2 a 1 gli africani, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel ...

Una perla di Messi - ma è decisiva una legnata di Rojo. L'Argentina si salva - agli ottavi contro la Francia : Una perla di Lionel Messi, l'unica di questo Mondiale di Russia, poi il pareggio della Nigeria e tanta paura, fino al gol, a 5 minuti dalla fine, di Rojo. L'Argentina non fa le valigie. Troppo brutta, ancora una volta, ma ancora viva e agli ottavi contro la Francia.Leo Messi regala presto al pubblico un gol meraviglioso che aveva dato l'illusione al popolo argentino che sarebbe stata una serata tranquilla. Invece la Nigeria raggiunge il pareggio ...

Mondiali 2018 - l'Argentina batte a fatica la Nigeria e vola agli ottavi : l'Argentina di Jorge Sampaoli si salva nel finale e riesce a battere la Nigeria per 2-1, solo al minuto 86'. Dopo il pareggio all'esordio contro l'Islanda e la netta sconfitta per 3-0 contro la Croazia, l'Albiceleste vince una partita di fondamentale importanza e che proietta così i vice campioni del mondo in carica alla fase successiva. l'Argentina ha disputato un buon primo tempo con Messi ispirato e che dopo soli 15 minuti di gioco, su grande ...

Argentina agli ottavi : superata in extremis la Nigeria 2-1 : Con una rete nei minuti finali di Rojo l'Argentina ottiene il secondo posto e la qualificazione agli ottavi di finale. E' stata una grara sofferta, aperta dal gol di Messi ma diventata...

Argentina-Nigeria 2-1 - Mondiali 2018 : l’Albiceleste vola agli ottavi di finale. Decide Rojo - Messi sugli scudi : Doveva essere il match verità e l’Argentina ha centrato l’obiettivo: qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 in Russia. Nella sfida di San Pietroburgo, valida per l’ultimo turno del gruppo D, supera 2-1 la Nigeria e visto il contemporaneo successo della Croazia contro l’Islanda, accede alla seconda fase. Leo Messi e Rojo sono decisivi per questa vittoria che, dopo il ko contro i croati, sembrava ...

L’Argentina ha eliminato la Nigeria e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali : Nell’ultimo turno del Gruppo D dei Mondiali di calcio, l’Argentina ha battuto 2-1 la Nigeria qualificandosi agli ottavi di finale, dove incontrerà la Francia, vincitrice del Gruppo C. L’altra nazionale qualificata del Gruppo D è la Croazia, che ha vinto The post L’Argentina ha eliminato la Nigeria e si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Russia 2018 - Argentina agli ottavi : 21.54 L'Argentina si guadagna gli ottavi con un gol di Marcos Rojo all'86'. Nigeria battuta 2-1 a S.Pietroburgo proprio quando accarezzava il sogno qualificazione. Ottima l'albiceleste nel primo tempo. Messi sblocca la gara al 14',poi centra il palo su punizione. Al 51' gli africani pareggiano col rigore di Moses (51', trattenuta ingenua di Mascherano) e mandano in crisi la squadra di Sampaoli. Che si salva nel finale. Al primo posto del ...

Mondiali Russia 2018 - Mascherano affossa Balogun e l’Argentina : Moses non sbaglia e pareggia su rigore [VIDEO] : Ingenuità di Mascherano, il centrocampista argentino stende in area Balogun e regala il rigore alla Nigeria: Moses batte Armani e fa 1-1 Si mette malissimo per l’Argentina, la Nigeria infatti trova il pareggio su rigore ed estromette momentaneamente la Seleccion dal Mondiale di Russia 2018. La responsabilità è tutta sulle spalle di Mascherano, che affossa Balogun in area e regala il penalty agli africani, abili a trasformare con Victor ...

Mondiali 2018 - l’Argentina si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni e i risultati utili contro la Nigeria : Questa sera (ore 20.00) l’Argentina si gioca il tutto per tutto ai Mondiali 2018 di calcio. L’Albiceleste è con le spalle al muro e non può più sbagliare: Leo Messi e compagni, infatti, hanno un solo punto in classifica e devono assolutamente battere la Nigeria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale. Il successo contro gli africani è l’unico modo che hanno i sudamericani per cercare di proseguire la propria avventura ...