L’app TIM Telefono permette di connettere smartphone e tablet al modem per chiamare e

Con L’app IoTIM è possibile controllare i dispositivi intelligenti di casa : IoTIM è un'applicazione offerta da TIM che permette di controllare i dispositivi intelligenti sia a casa che fuori per rendere più smart la vita di tutti i giorni. Lo strumento consente di impostare delle Regole per far comunicare tra di loro i dispositivi , mentre attraverso gli Scenari è possibile impostare un set di regole che si attivano simultaneamente. L'articolo Con l’app IoTIM è possibile controllare i dispositivi intelligenti di ...

Catanzaro - interdittiva antimafia alla società del presidente dei costruttori. Ha L’appalto per i lavori in questura : La società del presidente dei costruttori bloccata dall’interdittiva antimafia. Succede a Catanzaro, dove la prefetta Francesca Ferrandino ha preso la decisione dopo tre accessi in tre cantieri della città (Parco Gaslini, Città della Scienza di Taverna e manutenzione al Palazzo Inps). L’interdittiva è scattata in particolare dopo che in un’inchiesta sono emersi contatti tra la Caruso Costruzioni, società di Alessandro Caruso ...