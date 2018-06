L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music

Migranti - Malta : “Non c’è ancora il via libera per L’approdo della Lifeline” : Migranti, Malta: “Non c’è ancora il via libera per l’approdo della Lifeline” Migranti, Malta: “Non c’è ancora il via libera per l’approdo della Lifeline” Continua a leggere L'articolo Migranti, Malta: “Non c’è ancora il via libera per l’approdo della Lifeline” proviene da NewsGo.

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile L’approdo a Malta. La Valletta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”

BIMBA NON VACCINATA MUORE A 6 ANNI/ Video - "I vaccini devono essere obbligatori" : L’appello del padre : BIMBA non VACCINATA MUORE a 6 ANNI a causa della Meningite di tipo C: il drammatico racconto del padre e un accorato appello a Salvini affinchè i vaccini siano obbligatori.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 17:36:00 GMT)

Migranti - L’appello alla Guardia Costiera : “Continui a salvare vite - non deleghi ai libici” : Mentre continua lo stallo per la nave della Lifeline, parte una mobilitazione dal basso con un mail-bombing per chiedere alla Guardia Costiera italiana di non "porre fine alle sue missioni, contravvenendo non solo alla Convenzione Sar ma anche al senso più alto del proprio mandato: salvare vite umane" .Continua a leggere

“Addio Whats App”. Ecco si quali smartphone non funzionerà più L’applicazione più diffusa del pianeta : WhatsApp ha annunciato che la sua app di messaggistica smetterà di funzionare su diversi vecchi smartphone. In un aggiornamento di un vecchio post sul blog della popolare applicazione di proprietà di Facebook, la società fa sapere che non offrirà più supporto dalprimo febbraio 2020 per i sistemi iOS 7 e precedenti e per le versioni di Android Gingerbread 2.3.7 e precedenti. Mentre per i Nokia S40 la scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018. Per ...

Iliad X : L’app non ufficiale per accedere all’area personale Iliad : Da qualche giorno, sul Microsoft Store è arrivata Iliad X, l’app non ufficiale dell’operatore telefonico Iliad per Windows 10, HoloLens e Surface Hub che consente di accedere velocemente all’area personale. Iliad è ufficialmente sbarcata in Italia il 29 maggio con una promozione molto conveniente, che comprende minuti illimitati, SMS illimitati, 30GB di traffico in 4G plus, minuti illimitati anche all’estero in oltre 60 ...

Torna nel cassetto il "decreto dignità". L’approccio statalista non funziona : A ffrontare i problemi e le potenzialità della gig economy oppure le grandi vertenze del lavoro come uno spot elettorale può essere dannoso per il nostro Paese e per le sorti dimigliaia di lavoratori e famiglie. La stessa scelta,fatta dalministro DiMaio, di tenere per sé due deleghe come lavoro e sviluppo economico fa capire che il governo del cambiamento punta ad occupare le prime pagine dei giornali piuttosto che risolverele emergenze. ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora - L’appello di Macron : “Non cediamo alle emozioni” (13 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: l’appello del presidente della Francia, Macron: “Non cediamo alle emozioni”. Toni distensivi da parte dei vicini di casa (13 giugno) (13 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Problemi Instagram il 12 giugno : non funziona L’app - impossibile aggiornare il feed : Problemi Instagram in questo pomeriggio del 12 giugno. L'applicazione social sia su iPhone che su Android non funziona correttamente e in effetti non è possibile aggiornare il feed con i contenuti dei nostri contatti di solito consultati attraverso la piattaforma. I primi Problemi Instagrtam si sono verificati al momento di questa pubblicazione, dunque alle ore 18. Con opportuna verifica sull'app per iPhone, abbiamo constatato in redazione ...

“Era paralizzata e non parlava”. La scoperta dei medici e L’appello disperato della mamma : “Controllate anche voi i vostri figli” : In un post su Facebook, ampiamente condiviso ormai in tutto il mondo, una mamma ha lanciato un vero e proprio allarme avvertendo tutti i genitori affinché non si ritrovino a vivere una situazione come la sua e di sua figlia. Kailyn, la bambina, si è svegliata e aveva difficoltà anche solo a parlare. La madre l’ha portata al centro medico dell’Università del Mississippi e i medici, dopo aver effettuato degli esami del sangue e una ...

Nave con 630 migranti - scontro sulL’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : chiudiamo i porti | : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

Nave con 630 migranti - scontro sulL’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : “Chiudiamo i porti” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

«Non abbandonate i vostri animali in estate» - L’appello di Brigitte Bardot : «Abbandonare il proprio animale, prima delle vacanze è un atto ignobile. I cani soprattutto, non si rimetteranno mai da questo trauma. Abbandonati sul ciglio di una strada o legati ad un albero, moriranno schiacciati dalle macchine, di fame, di sete, di infarto a forza di urlare, per cercare di liberarsi. È atroce. Quelli lasciati nei rifugi si ritroveranno in minuscole prigioni di cemento, a piangere giorno e notte, in attesa del loro padrone, ...

Windows Phone 8.1 : dismessa L’app di Twitter e sito web non funzionante : Se possedete come smartPhone primario uno con a bordo Windows Phone 8.1, vi interesserà sicuramente sapere che quest’oggi si è aggiunto l’ennesimo motivo per abbandonare questa versione ormai obsoleta del sistema operativo di casa Microsoft per passare magari ad una più recente oppure ad Android o iOS. Con il rilascio di Windows 10 April Update al pubblico, Twitter ha sostituito la sua vecchia UWP nativa con una nuova odiata e amata ...