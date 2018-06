Lamborghini | referendum aziendale sul nuovo patto integrativo | “Più soldi in busta o più

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018)allasul. Il quesito è uno: voi dipendenti preferite unapaga più ricca oppure qualche ora in più di tempo libero? La consultazione si svolgerà fra tre giorni nella sede dell’azienda a Sant’Agata Bolognese e il rinnovo del contratto per il 2018 prevede proprio la possibilità di usufruire di cinque giorni di permessi aggiuntivi oppure, in alternativa, di lavorare in cambio della corrispondente quota di stipendio. “Si ottiene il diritto per i lavoratori in difficoltà con le ferie ad accedere, autofinanziandoli, fino a 5 giorni di ‘permessi speciali'”, spiega la Fiom Cgil di Bologna in una nota. In pratica, quindi, i lavoratori potranno scegliere tra piùo più ferie. Tra le altre misure previste dall’ipotesi di accordo, 150 assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi tra luglio 2018 e aprile 2019, ...