La Zambelli Orvieto inserisce in organico la schiacciatrice Mercedesz Kantor

Flavio Zambelli parla di Orvieto a stagione appena conclusa : ... senza prevedere la sosta di una settimana tra la fine di una serie ed un'altra , ad esempio tra quarti e semifinale, , come avviene in altri sport tipo il basket. La collocazione geografica di ...

Per la Zambelli Orvieto spareggio da brividi a San Giovanni in Marignano : ... per chi non ce la farà c'è la possibilità di seguire il match tramite il link https://www.facebook.com/siamo.live/videos/800286610177106/ della diretta streaming. A sole quarantotto ore dall'...