La vittoria di Erdogan conferma una società spaccata in due

Erdogan vince elezioni Turchia/ Il presidente : “E’ una vittoria degli oppressi”. Ma il suo partito perde punti : elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 23:47:00 GMT)

vittoria Erdogan - la Ue : Turchia rimanga impegnata sui temi comuni : Vittoria Erdogan, la Ue: Turchia rimanga impegnata sui temi comuni Vittoria Erdogan, la Ue: Turchia rimanga impegnata sui temi comuni Continua a leggere L'articolo Vittoria Erdogan, la Ue: Turchia rimanga impegnata sui temi comuni proviene da NewsGo.

La vittoria (non scontata) di Erdogan e le velleità neo-ottomane della Turchia : A qualcuno sarà parsa scontata la vittoria di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali di ieri in Turchia. Non lo era...

Turchia : Ince - 'accetto vittoria Erdogan' : ANSA, - ISTANBUL, 25 GIU - "La competizione non è stata equa, ma accetto che , Recep Tayyip Erdogan, ha vinto". Così Muharrem Ince, principale candidato dell'opposizione nel voto presidenziale in ...

Commissione elezioni - vittoria a Erdogan : ANSA, - ISTANBUL, 25 GIU - Il presidente della Commissione elettorale suprema , Ysk, ha confermato la vittoria di Recep Tayyip Erdogan al primo turno delle elezioni presidenziali in Turchia, in attesa ...

"Una vittoria per gli oppressi del mondo". Erdogan vince - ma il suo partito perde 7 punti : A vincere non sono stati solo i cittadini della Turchia ma anche gli "oppressi del mondo". Questo il primo commento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uscito nuovamente vincitore – anche se non con il margine che sperava – dalle urne, che lo confermano così presidente con poteri accresciuti in conseguenza di una riforma costituzionale approvata lo scorso anno."I vincitori delle elezioni del 24 giugno sono la Turchia, ...

Rieletto Erdogan : 'vittoria della democrazia' : 'La Turchia ha dato una lezione di democrazia a tutto il mondo'. L'autorità elettorale turca ha ufficializzato la vittoria al primo turno di Recep Tayyip Erdogan, che ha esultato per il risultato, respingendo le contestazioni di brogli delle opposizioni che ...

Elezioni in Turchia - Erdogan oltre il 52% : “E’ la vittoria della democrazia” : Elezioni in Turchia, Erdogan oltre il 52%: “E’ la vittoria della democrazia” Elezioni in Turchia, Erdogan oltre il 52%: “E’ la vittoria della democrazia” Continua a leggere L'articolo Elezioni in Turchia, Erdogan oltre il 52%: “E’ la vittoria della democrazia” proviene da NewsGo.

Turchia - Erdogan rieletto presidente : «È una vittoria della democrazia» : Il presidente ha conquistato più del 50% dei voti, lo sfidante Ince accetta la vittoria: «Ma non è stata una competizione equa». I curdi entrano in Parlamento

Elezioni Turchia - Erdogan trionfa con il 53% dei voti : “vittoria della democrazia”. Lo sfidante : “Dati manipolati” : Erdogan trionfa e parla di “vittoria della democrazia”, il suo avversario attacca e parla di dati manipolati. È una Turchia tutt’altro che pacificata quella che esce dalle Elezioni che hanno nuovamente incoronato “il sultano” con quasi il 53% dei consensi. L’affluenza alle urne è stata dell’87% nelle Elezioni parlamentari e presidenziali anticipate. Lo ha detto il portavoce del partito Akp del presidente, Mahir ...

Turchia - Erdogan dichiara vittoria. L'opposizione contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con

Turchia - Erdogan dichiara vittoria. L’opposizione contesta il voto : Recep Tayyip Erdogan dichiara vittoria: «Gli elettori mi hanno conferito il mandato come presidente» nonostante i risultati non ancora ufficiali. Con il 95% dei seggi scrutinati, il...

ELEZIONI TURCHIA - ERDOGAN OLTRE 52%/ Ultime notizie - presidente "vittoria della democrazia" : proiezione seggi : ELEZIONI in TURCHIA, Ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: verso maggioranza presidente(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:09:00 GMT)

Turchia - Erdogan trionfa : 'vittoria della democrazia' Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere ...