La trivela | la novità in un Mondiale in cui si sta segnando tanto

(Di martedì 26 giugno 2018) Quale calcio si sta giocando alla ventunesima edizione della Coppa del Mondo?Complessivamente le partite sono combattute e avvincenti. Anche quando la differenza in campo è visibile o avvertita. Gli ultimi esempi riguardano Iran-Portogallo e Spagna-Marocco entrambe finite con il risultato di parità (rispettivamente 1-1 e 2-2), ma in bilico fino a dopo il 90' e giocate con il massimo dell'agonismo (e anche oltre da parte marocchina).Questo non sempre significa che le Nazionali si equivalgano. Con trentadue squadre in campo è normale che le distanze siano cospicue. A dire la verità mi aspettavo più goleade. Invece, le cosiddette piccole, hanno messo in piedi difese organizzate e, a volte, ferree. Questo è avvenuto almeno fino alla seconda partita quando, in teoria, c'era ancora la possibilità per tutti di qualificarsi. Per tutti tranne per ...