La tecnologia Dell in ' Ant-Man and The Wasp' dei Marvel Studios

tecnologia : più mobilità e internazionalizzazione delle carriere per gli studenti Unipi grazie a Blockchain : Favorire la mobilità e l’internazionalizzazione delle carriere degli studenti, è con questo obiettivo che l’Università di Pisa, prima in Italia e fra i primi atenei in Europa, ha adottato l’innovativa Tecnologia Blockchain, nata dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e CIMEA, il Centro di Informazione sulla mobilità e le Equivalenze accademiche. Al momento dell’iscrizione all’Ateneo pisano, gli studenti potranno registrare permanentemente ...

Settimana della scienza - della tecnologia e dell'innovazione 2018 : La Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'innovazione rappresenta la principale piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, ed è finalizzata a creare partenariati ...

Gaggi - la tecnologia e il potere multinazionale dell'intelligenza artificiale : Comunque uno dei compiti della psicologia , e della scienza, , è quello di "darci un'idea completamente diversa delle cose che conosciamo meglio" , Paul Valéry, .

A Cagliari una tappa della settimana 'Italia-Cina' - dedicata alla Scienza - alla Fisica e alla tecnologia : Sarà Cagliari una delle tre città italiane, insieme a Napoli e Roma, a ospitare una tappa della settimana Italia-Cina della Scienza, della tecnologia e dell'Innovazione, il più grande evento europeo di internazionalizzazione tra i due Paesi, in programma dal 22 al 25 ottobre 2018. Lo rende noto l'assessore della ...

Università e Meteorologia : a L’Aquila la prima laurea in “Scienza e tecnologia dell’atmosfera” : Parte la prima laurea in Scienza e tecnologia dell’atmosfera. Cetemps-Università dell’Aquila ha infatti annunciato l’accreditamento ufficiale, da parte del Miur, della prima laurea magistrale interateneo e internazionale in Italia dedicata esclusivamente alla Scienza e tecnologia dell’atmosfera. La laurea magistrale LMAST-Atmospheric Science and Technology nasce dalla collaborazione tra l’Università ...

Aprrovate le specifiche definitive delle reti 5G : al via la tecnologia che cambierà il futuro : TIM annuncia il completamento delle specifiche finali relative alle reti 5G, grazie alla collaborazione tra oltre 40 aziende in tutto il mondo. L'articolo Aprrovate le specifiche definitive delle reti 5G: al via la tecnologia che cambierà il futuro proviene da TuttoAndroid.

'State of the Net". A Trieste si discute di internet e delle conseguenze della tecnologia : internet produce conseguenze sulla società, sulla politica e sull'economia: queste "conseguenze" sono la parola chiave della conferenza internazionale "State of the Net" che si tiene a Trieste oggi e domani, a dieci anni dalla prima edizione del 2008. Gli ...

Innovazione e nanotecnologia : i risultati ottenuti dall'Accademia cinese delle Scienze in numerose tecnologie chiave : ... nella nano-stampa ecologica e nella nano-tecnologia per la salute riflettono gli sforzi compiuti a partire dalla ricerca di base nella nano-scienza, per arrivare al sistema di materiali chiave, al ...

Formazione per 10.000 giovani nel campo della tecnologia : Dopo una sessione di Formazione, con esperti Microsoft e coach della Palestra dell'Innovazione della Fondazione Mondo Digitale, gli studenti intraprendono un percorso di autoimprenditorialità per ...

I droni salvavita / La tecnologia al servizio della salute : progetto dell'Unicef per... : I droni salvavita, la tecnologia al servizio della salute: il progetto dell'Unicef parte dall'arcipelago di Vanuatu e porterà vaccini in giro per le 83 isole che lo compongono.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:05:00 GMT)

Salute & tecnologia - droni salvavita : consegneranno i vaccini nelle isolette delle Vanuatu : Nell’arcipelago delle Vanuatu, dal prossimo settembre, saranno i droni a consegnare i vaccini nelle numerose isole, difficili da raggiungere con i mezzi tradizionali: l’Unicef ha lanciato una richiesta alle compagnie di tutto il mondo per realizzare il servizio. Vanuatu è formato da 83 isole su un’area lunga 1600 km ed è il terreno ideale per testare le capacità dei droni, che dovranno consegnare vaccini agli operatori ...

Nuova Bmw X5 - il SUV tedesco raggiunge l’apice della tecnologia [FOTO] : La Casa bavarese ha diramato immagini e dettagli ufficiali del suo rinnovato SUV top di gamma La Casa di Monaco ha svelato immagini e contenuti della Nuova generazione della BMW X5 che sarà costruita nello stabilimento BMW di Spartanburg negli Stati Uniti, mentre il suo lancio sul mercato mondiale inizierà nel novembre 2018. Sulla Nuova X5 fanno il loro debutto le sospensioni pneumatiche a due assi, l’Integral Active Steering e il pacchetto ...

'Think Milano' - Ibm mette la tecnologia a servizio delle aziende : Otto giorni di incontri per spiegare come fare innovazione in Italia. Il Think di Ibm si è posto questo obiettivo riunendo al Pavilion di Piazza Gae Aulenti, esponenti delle istituzioni, dell'...