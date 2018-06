La solidarietà è nel Dna degli italiani | chi ha responsabilità lo tenga in

Nino Frassica/ La solidarietà come stile di vita (Con il cuore nel nome di Francesco) : Nino Frassica, l'attore ha fatto della solidarietà un vero e proprio stile di vita per lui. Cosa racconterà stasera sul palcoscenico di Rai Uno? (Con il cuore nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Carlo Conti presenta "Con il Cuore - nel nome di Francesco" - musica e solidarietà. Al Bano e Ron in conferenza stampa : Martedì 19 giugno alle 20.35 in diretta su Rai1 dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi ritorna la serata benefica, condotta da Carlo Conti , che da 16 anni aiuta e sostiene ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

8 al 28 giugno - iniziative Giornata Mondiale del Rifugiato nel Salento a cura di Gus - Gruppo Umana solidarietà : ... un Laboratorio ludico ricreativo, in collaborazione con l'associazione Peter Pan di Melendugno, spettacoli a cura di "Artisti di strada – Puglia". Dalle 21.45 la musica dei Bundamove. Dalle 19.30 ...

Governo - cambiamento nelle politiche economiche per più giustizia e solidarietà : Una politica nuova a vantaggio delle classi più deboli della piccola impresa, degli agricoltori, dei commercianti e dei cittadini più deboli, questi alcuni degli obiettivi del contratto M5S-Lega

Ri-Make - sgomberato a Milano il centro sociale nella ex Bnl. “Messi sulla strada progetti di solidarietà e mutuo soccorso” : E’ stato sgomberato all’alba del 30 maggio Ri-Make, il centro sociale di via Astesani 47 nel quartiere Affori. La struttura si trova all’interno della ex Bnl e da poco aveva compiuto quattro anni. Gli attivisti hanno organizzato un presidio per tutta la giornata e in serata sfileranno per un corteo di protesta nelle vie del quartiere. Tra i progetti del centro portati avanti in questi anni il mercatino di prodotti agricoli della rete ...

Santarcangelo - nel weekend torna la festa della solidarietà con la 'ligaza' e tanti eventi : Ag23' Sabato 26 il divertimento inizierà già nel pomeriggio con l'associazione culturale 'Teatro è libertà' che propone laboratori per bambini e spettacoli con artisti di strada , dalle ore 16, . ...

Volley : Mano nella mano - anche Diouf va in Uganda per solidarietà : Vedere i campi in erba tracciati con solchi nel terreno è la dimostrazione che lo sport, a qualsiasi latitudine e livello, parla una lingua universale'. La delegazione farà rientro in Italia il 9 ...

Milano. Raccolte oltre 15 tonnellate di cibo nel segno della solidarietà : Con Milano Food City il capoluogo lombardo si conferma attento alla solidarietà e alla promozione di una nuova cultura alimentare.

'Insieme si può fare' - al Mancinelli evento di solidarietà portato in scena dai Matt'Attori : Da anni la compagnia teatrale I Matt'Attori, in collaborazione con la SMOMonlus , solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo, , associazione di volontariato che opera nei paesi in via di sviluppo, dà ...

'Rieti città della Giustizia' : eventi - sport e solidarietà nel nome della legalità : Le iniziative sono state presentate dall'assessore ai Servizi sociali,Giovanna Palomba, dal consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati e dagli organizzatori Massimo Rinaldi dei vigili ...

Sciacalli sull'A21 - rubati gli angioletti in ricordo della famiglia francese morta nel rogo : gara di solidarietà per ricomprarli : Erano cinque statuine, una per ogni vittima. La persona incaricata della cura dell'altarino: "Che dolore, si ruba pure ai morti"