La sindaca | ' Più agenti e videosorveglianza' E in arrivo ci sono nuove nomine

Bus Eav in fiamme in Costiera sorrentina - l'allarme dei sindacati : 'Serve più manutenzione' : Un autobus dell' Eav si è incendiato mentre percorreva la strada tra Sant'Agnello e Sorrento, in provincia di Napoli. Nessuna conseguenza sia per i passeggeri che il personale viaggiante. Le fiamme ...

Sicilia. Due milioni in più per le scuole. I sindacati chiedono più insegnanti di sostegno : Stiamo cerando di operare con attenzione e condivisione di intenti, accogliendo le istanze portate alla nostra attenzione dai dirigenti scolastici e dal mondo della scuola in genere, con l'obiettivo ...

Per i sindacati Calenda è non più legittimato a trattare. Salta il tavolo Ilva : Finale ad alta tensione tra governo e sindacati al tavolo Ilva. Le continue provocazioni di alcuni leader dei sindacati di base (Usb) all'indirizzo di Carlo Calenda, considerato non più legittimato a trattare, hanno fatto perdere la pazienza al ministro, che ha deciso di sospendere l'incontro, dove la trattativa era comunque in salita.Il piano preparato dallo Sviluppo economico, infatti, non ha convinto le sigle sindacali. Risultato: il ...

La vita dei cittadini vale più della pax sindacale : Immagini come di un attentato, la facciata intera del palazzo in via del Tritone annerita e bruciacchiata dalle altissime fiamme e dal fumo tossico sprigionatisi dell'autobus della linea 63. Un ...

Sicilia : sindacati - rinnovo contratto regionali non può più essere rimandato : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Non è più possibile rimandare il rinnovo del contratto dei regionali in Sicilia, l'unico contratto dell'intera pubblica amministrazione italiana non ancora sottoscritto. Buona parte dei fondi sono stati stanziati nel bilancio della Regione, quindi adesso chiediamo di e

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ricordiamo infine - affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines - che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in be

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia : Belluno, 4 mag. (AdnKronos) – In Luxottica è in arrivo a luglio il premio di risultato più alto della storia del gruppo. Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec esprimono “grande soddisfazione per l’esito del premio di risultato Luxottica 2017 frutto della contrattazione integrativa. L’azienda, infatti, riconoscerà il premio di risultato più alto della sua storia a più di 8.800 lavoratori: si può ...

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Ricordiamo infine – affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines – che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in beni e servizi flessibili, l’azienda aggiungerà un ulteriore 10% sulla somma effettivamente convertita. Il ...

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia : Belluno, 4 mag. (AdnKronos) – In Luxottica è in arrivo a luglio il premio di risultato più alto della storia del gruppo. Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec esprimono “grande soddisfazione per l’esito del premio di risultato Luxottica 2017 frutto della contrattazione integrativa. L’azienda, infatti, riconoscerà il premio di risultato più alto della sua storia a più di 8.800 lavoratori: si può ...

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Ricordiamo infine – affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines – che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in beni e servizi flessibili, l’azienda aggiungerà un ulteriore 10% sulla somma effettivamente convertita. Il ...

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono più sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Vite spezzate sul lavoro. Tragedie che non devono ripetersi. Cgil, Cisl e Uil dedicano il Primo maggio, la festa dei lavoratori, alla salute e sicurezza dicendo 'Basta morti' nelle fabbriche, nei ...

Primo maggio - i sindacati a Prato chiedono più sicurezza sul lavoro : 'Basta morti' : Purtroppo, ha aggiunto 'le morti bianche fanno tristemente parte della cronaca e delle tragedie quotidiane, e i 1029 decessi del 2017 confermano l'andamento di un fenomeno in aumento. Dobbiamo volere ...

Primo maggio - i sindacati riuniti a Prato Camusso : «Investire di più in sicurezza» : La manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil, dedicata quest'anno alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro

Primo maggio : appello dei sindacati per più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...