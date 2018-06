wired

: La serie tv su Chucky la Bambola Assassina si farà #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : La serie tv su Chucky la Bambola Assassina si farà #DipartimentoInnovazioneTecnologia - Screenweek : La serie televisiva di #Chucky la diabolica Bambola Assassina protagonista della famosa saga horror, si farà! L'ann… -

(Di martedì 26 giugno 2018) pic.twitter.com/5Xqve1w88H — Don Mancini (@RealDonMancini) June 22, 2018 Il progetto era serio e ben delineato già qualche mese fa ma ora è arrivata la conferma ufficiale che molti fan attendevano: la, terrificante protagonista della saga di film horror iniziata nel 1988 con La, tornerà in unatv. A confermarlo è lo stesso Don Mancini, il creatore del personaggio che altri non è che la reincarnazione in versione giocattolo di un serial killer. Come già annunciato in precedenza, non si tratterà di un reboot né di un revival come va tanto di moda oggi. Invece sarà una continuazione vera e propria delle vicende narrate nell’ultimo titolo della saga, Il culto di, diffuso alla fine del 2017 come settimo capitolo: qui la testa mozzata dellaoriginale era conservata e torturata dalle sue prime vittime, mentre altre bambole ...