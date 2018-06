“La Scienza” | un’installazione virtuale racconta le origini dell’Universo

meteoweb.eu

: Sorvolare una cometa, a milioni di chilometri di distanza. Adoro la scienza. - astro_luca : Sorvolare una cometa, a milioni di chilometri di distanza. Adoro la scienza. - HuffPostItalia : 'Caro Salvini, la scienza la fanno gli scienziati' - fanpage : #Vaccini, il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini: 'Su obbligo possiamo discutere, ma la scienza non la fa la… -

(Di martedì 26 giugno 2018) La Fondazione Carla Fendi, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni internazionali che verranno selezionati con l’avallo di esperti dei due campi» dichiara la Presidente. Main partner del Festival, la Fondazione Carla Fendi a Spoleto organizza e promuove una serie di eventi che testimoniano il nuovo interesse per la Scienza. Domenica 1 luglio, nella chiesa della Manna d’Oro, in Piazza del Duomo, sarà inaugurata LA SCIENZA, una installazione a carattere astrofisico,e immersiva, prodotta dalla Fondazione in ...