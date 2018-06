La proposta di Di Maio | «Mezz’ora di internet gratis al giorno per tutti» Video

La proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni : “Aumentiamo le minime tagliando quelle d’oro” : Cosa prevede la proposta di Luigi Di Maio sulle pensioni? Il ministro del Lavoro su Facebook: "Abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto. E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima".Continua a leggere

Di Maio : “8 ore di lavoro gratis per reddito di cittadinanza”/ Sacconi : “Capisco proposta ma non funziona” : reddito di cittadinanza, Di Maio: "8 ore di lavoro gratis a settimana". Il ministro del lavoro e dello sviluppo economico analizza lo strumento ideato dal Movimento 5 Stelle: come ottenerlo(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Rider - nel Lazio prima proposta di legge. Zingaretti a Di Maio : “Non la impugni” : “Non è una provocazione“, il percorso è iniziato prima e non vuole essere “una legge contro qualcuno“. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presenta così la proposta di legge regionale sulla tutela e la sicurezza dei Rider, definiti “lavoratori digitali”, uno degli argomenti al centro dei primi incontri – lunedì scorso quello con Foodora e gli altri gruppi che gestiscono le consegne a ...

Lazio - proposta di legge su tutela rider. Zingaretti a Di Maio : “Non la impugni” : “Non è una provocazione“, il percorso è iniziato prima e non vuole essere “una legge contro qualcuno“. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presenta così la proposta di legge regionale sulla tutela e la sicurezza dei rider, definiti “lavoratori digitali”, uno degli argomenti al centro dei primi incontri – lunedì scorso quello con Foodora e gli altri gruppi che gestiscono le consegne a ...

Migranti - vertice Conte-Salvini-Di Maio a Chigi su proposta Italia : Roma, 20 giu. , askanews, Si terrà alle 17.30 un vertice a palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al centro della riunione il ...

Migranti - Salvini 'Oggi vedo Conte per proposta italiana a vertice Ue'. Di Maio 'Cercano di dividerci ma avanti alla grande' : ROMA - 'Abbiamo un incontro oggi pomeriggio con il presidente Conte, ci sarà una proposta italiana al vertice informale sui Migranti, il problema non è respingere all'interno dell'Unione, ma usare ...

Reddito di dignità - i laburisti dem aprono alla proposta di Di Maio : "Nella digitalizzazione dell'economia non abbiamo più il capoufficio o il caposquadra, ma abbiamo piattaforma digitale, quindi riconoscere a questi lavoratori un salario minimo, tutele di base, la ...

La proposta di Di Maio : “I partiti dicano chi finanzia le loro fondazioni” : Il vicepremier Luigi Di Maio propone un tetto di 10mila euro alle donazioni e l’obbligo di rendere pubblici i bilanci e i nomi dei finanziatori dei partiti e delle fondazioni collegate. Concorda il capo dell'Anticorruzione Cantone, che suggerisce di ispirarsi agli obblighi di trasparenza previsti per le società quotate in Borsa.Continua a leggere

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver gia' cominciato nella loro attivita' quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? Video : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver gia' cominciato nella loro attivita' quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Riforma Pensioni - cos'è la Quota 100 proposta da Di Maio? : Il Governo Conte si è insediato da meno di ventiquattro ore ma i Ministri sembrano aver già cominciato nella loro attività quotidiana all'interno dei loro dicasteri. Tra i primi a parlare sicuramente Matteo Salvini e Luigi Di Maio, leader rispettivamente della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Uno dei temi più delicati affrontati durante la campagna elettorale da entrambi i movimenti politici è la tanto sofferta legge Fornero che molti italiani ...

Quota 100 - cosa significa? La proposta di di Maio sulle pensioni : 'Supereremo la legge Fornero con la ' Quota 100 '', ha detto il neo ministro di Lavoro e Sviluppo Luigi Di Maio parlando di pensioni in una lunga diretta facebook dal Mise. Ma cosa significa? Per '...

Quota 100 - cosa significa? La proposta di di Maio sulle pensioni : 'Supereremo la legge Fornero con la ' Quota 100 '', ha detto il neo ministro di Lavoro e Sviluppo Luigi Di Maio parlando di pensioni in una lunga diretta facebook dal Mise. Ma cosa significa? Per '...

Il Colle aspetta - Salvini medita su proposta Di Maio : governo con premier Conte e Savona non a Economia : Savona all'Economia è stato infatti il muro che né il Colle né l'asse M5S-Lega sono riusciti a superare, arroccando entrambi nelle proprie posizioni. Il nome dell'economista, che non ha nascosto in ...