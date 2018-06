“La odiavo | ora la amo”  Da bullizzata a star | Nova e la ‘miracolosa’ barba Dietro al

caffeinamagazine

: RT @xgiads: Sapete dieci anni fa pensavo che Zooey Deschanel nel film 500 days of summer fosse una stronza al quadrato, credetemi la odiavo… - Abeautifulnoise : RT @xgiads: Sapete dieci anni fa pensavo che Zooey Deschanel nel film 500 days of summer fosse una stronza al quadrato, credetemi la odiavo… - xgiads : Sapete dieci anni fa pensavo che Zooey Deschanel nel film 500 days of summer fosse una stronza al quadrato, credete… - chrcapuano : @enricosagulo Ahahahahah perché la mia amica era sua fan e di conseguenza la odiavo. Avevamo un rapporto così io e… -

(Di martedì 26 giugno 2018)Galaxia è una donna di 26 anni residente in Virginia, negli Stati Uniti. Il suo nome ha fatto il giro del web e nelle ultime ore la ragazza è andata in televisione per raccontare la sua storia. Aormai cresce una vera e propriada “hipster” dopo un decennio di rasatura del viso. Vittima di bullismo per anni, che l’ha fatta soffrire non poco, ma oggi la ragazza non si nasconde ed è per questo motivo che ha voluto partecipare a una puntata di un programma che tratta di casi ‘stravaganti’.offre della sindrome dell’ovaio policistico, il che significa che ha alti livelli di ormoni maschili che a loro volta causano un’eccessiva crescita di peli sul corpo e cicli non regolari. “Oggi voglio accettarmi per quello che sono, sono qui orgogliosa e pelosa” ha detto alle persone in studio. Su facebook ha anche creato una pagina ...