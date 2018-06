La nuova trovata dei clan | il micro cellulare che sfugge ai controlli

ilgiornale

: @Rossana_Capo @virginiaraggi È una nuova trovata della nostra sindachessa : pecore x i prati e cinghiali x l’immond… - VPDperledonne : @Rossana_Capo @virginiaraggi È una nuova trovata della nostra sindachessa : pecore x i prati e cinghiali x l’immond… - youtgnet : Il ministro dello Sviluppo economico: così s'incentiva la cittadinanza digitale - vintesfell : E tra l'altro ho provato una nuova e finalmente ne ho trovata una decente a roma ?????? -

(Di martedì 26 giugno 2018) L'ultimadella criminalità organizzata è un. Untelefonino, grande come un accendino, che gli appartenenti aiusano dall'interno del carcere, per comunicare le proprie direttive a chi si trova all'esterno e opera per conto loro.Il sistema ideato dai criminali è molto ingegnoso. Chi esce dal penitenziario, grazie a un permesso o per aver guadagnato la semilibertà, acquista il, per 35 euro. Il telefonino viene poi munito di scheda telefonica, con numero intestato a stranieri, che non sanno di essere titolari dell'utenza mobile. Per introdurlo all'interno del carcere, senza insospettire gli agenti ci sono diversi modi, secondo quanto racconta il Corriere della Sera. Normalmente, il detenuto si fa scavare la suola della scarpa, vi nasconde ile poi la incollamente, così da farla risultare intatta. Ma c'è anche chi lo nasconde nelle ...