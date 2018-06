La Nsa usa otto edifici di AT&T per spiare le comunicazioni : Lo ha rivelato The Intercept , sulla base di nuovi documenti dell'archivio Snowden, e interviste con ex dipendenti AT&T. Sono a New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle e Washington, DC. E farebbero parte di un programma di sorveglianza della Nsa...

Johnny Depp è depresso?/ La verità a Rolling Stone USA : Ho peNsato più volte di farla finita : E se il male che attanaglia Johnny Depp non fosse fisico? Nell'intervista a Rolling Stone USA, l'attore ammette di avere pensato più volte di farla finita. "Questo potrebbe essere il tuo Pulitzer", con queste parole Johnny Depp ha esoordito nella sua intervista rilasciata al giornalista Stephen Rodrick di Rolling Stone USA nella quale ha raccontato tutto se stesso, parlando anche del suo difficile passato. L'attore ha ammesso di avere ...

Siracusa. Crisi in casa Pd - lascia il segretario provinciale Lo Giudice : 'serve più respoNsabilità' : Per il momento, desidero soltanto ringraziare gli iscritti e i militanti di tutta la provincia perché mi hanno concesso l'onore di servire una comunità politica così nobile e importante', il commiato ...

TRUMP E KIM JONG-UN - USA E COREA DEL NORD PER LA STORIA/ Singapore : ma cosa ne peNsa la Russia di Putin? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della COREA del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non peNsa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

Usa - Daniels fa causa a legali : “INsabbiarono mia storia con Trump” : Usa, Daniels fa causa a legali: “Insabbiarono mia storia con Trump” Usa, Daniels fa causa a legali: “Insabbiarono mia storia con Trump” Continua a leggere L'articolo Usa, Daniels fa causa a legali: “Insabbiarono mia storia con Trump” proviene da NewsGo.

Usa - Daniels fa causa a legali : 'INsabbiarono mia storia con Trump' : La pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al suo ex avvocato Keith Davidson e all'avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, accusandoli di aver tentato insieme di insabbiare il suo presunto ...

Salute : gene respoNsabile della leucemia causa anche rara sindrome : Oltre a vari tipi di leucemie può causare anche la sindrome di Schinzel-Giedion: scoperto il funzionamento di SETBP1, un oncogene in grado di alterare la trascrizione di altri geni. Nel 2012 il gruppo di ricerca diretto dal professor Carlo Gambacorti-Passerini, professore di Ematologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore dell’Unità di Ematologia presso l’Ospedale San Gerardo, ASST di Monza, identificò il gene SETBP1 come nuovo oncogene ...

Proteste e maglie di Messi iNsanguinate. L'Argentina annulla la partita a Gerusalemme con Israele : L'Argentina non giocherà contro Israele a Gerusalemme. Dopo due giorni di polemiche, Proteste e minacce l'amichevole prevista per il 9 giugno è saltata. A innescare la miccia era stato il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente Abu Mazen. Rajoub non aveva usato giri di parole: L'Argentina non venga a giocare con Israele a Gerusalemme altrimenti ...

Brindisi - ex sindaco CoNsales accusato di corruzione : la procura chiede 5 anni di reclusione per la tangente da 30mila euro : Cinque anni di reclusione per la presunta tangente da 30mila euro intascata in cambio dello sblocco di una pratica per l’attivazione dell’impianto di stoccaggio rifiuti. È quanto ha chiesto la procura di Brindisi a carico dell’ex sindaco Pd del capoluogo salentino, Cosimo Consales, imputato per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’allora primo cittadino intascò ...

Malori bimbi scuole Pescara - il respoNsabile è il batterio Campylobacter - esclusa Salmonella : Pescara - Individuato il germe responsabile della tossinfezione alimentare che ha interessato a Pescara oltre 130 persone, di cui almeno 126 bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari, rivoltesi al pronto soccorso nei giorni scorsi: si tratta, secondo le prime informazioni, del batterio Campylobacter, tra le malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e che da dieci anni ha registrato un incremento. esclusa, ...

Brindisi-Corfù : la nuova vita di Idrusa. 'SeNsazioni positive' : Pochi giorni alla prima partenza dell'anno e l'eccitazione a bordo di Idrusa - Brinmarshop inizia a diventare frenesia. Le ultime cose da sistemare, una doverosa ultima pulizia alla carena, la nuova ...

Bayer-MoNsanto - Usa danno l'ok alle nozze da 66 miliardi di dollari - : Il via libera è arrivato dall'antitrust americano, che consentirà l'acquisizione annunciata due anni fa del gruppo statunitense da parte dell'azienda farmaceutica tedesca. Con una condizione: la ...

Gli Usa danno il via libera alle nozze da 66 miliardi tra Bayer e MoNsanto : MILANO - Dopo l'Europa, anche gli Stati Uniti danno il via libera alle nozze tra Bayer e Monsanto . Il Dipartimento alla giustizia di Washington ha approvato ieri la fusione da 66 miliardi che darà ...