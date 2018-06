La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta

Migranti - Parigi : la nave Lifeline potrebbe approdare in un porto di Malta : Migranti, Parigi: la nave Lifeline potrebbe approdare in un porto di Malta Migranti, Parigi: la nave Lifeline potrebbe approdare in un porto di Malta Continua a leggere L'articolo Migranti, Parigi: la nave Lifeline potrebbe approdare in un porto di Malta proviene da NewsGo.

Parigi : “Possibile sbarco a Malta per la nave Lifeline” : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. A dirlo è il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all’emittente radiofonica Rtl. «Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta». Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazion...

Pozzallo - ok all'attracco della nave danese. "La Lifeline fuorilegge - in Italia non sbarca" : A bordo ci sono anche parlamentari del partito tedesco dei Verdi: Luise Amtsberg, portavoce per la politica migratoria, Manuel Sarrazin, e Michel Brandt della Linke, che descrivono una situazione ...

Migranti - Parigi : “Per la Lifeline si delinea sbarco a Malta”. Attraccata a Pozzallo la nave con 108 persone soccorse : Poco dopo la mezzanotte è Attraccata nel porto di Pozzallo la nave portacontainer danese Alexander Maersk che ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Nella serata di lunedì era arrivato il via libera all’approdo da parte del ministero dell’Interno, con soddisfazione del sindaco della città Roberto Ammatuna che aveva fatto appello al ministro Matteo Salvini chiedendo ...

nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il ministro francese è ignoranteDi Maio : se entra in porto la sequestriamo : La Nave della Ong Lifeline con a bordo 234 migranti allontana ancora di più l'Italia dall'Unione Europea. Salvini tuona contro il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Di Maio, a "Stasera Italia", ribadisce la linea dura: "Quella barca batte una bandiera falsa".

La nave Lifeline : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il maltempo la blocca. Via libera alla Maersk a Pozzallo : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all’orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 103 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Lin...

LIFELINE - SALVINI : "MINISTRO FRANCIA IGNORANTE - APRANO I LORO PORTI"/ Tragitto della nave ostacolato dal meteo : LIFELINE, SALVINI vs ministro FRANCIA: nave Ong chiede accoglienza a Parigi 230 migranti a bordo, 'rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia'.

nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il ministro francese è ignorante : Tornato a Roma da Tripoli, il vicepremier avvisa il collega transalpino per gli Affari europei, Nathalie Loiseau: "Lui ignora la situazione di questa Nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una Nave fuori legge che va sequestrata".

La nave Lifeline senza approdo : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il meteo la blocca : La nave Lifeline che ha 234 migranti ha bordo voleva fare rotta verso la Francia ma l’equipaggio ha per ora rinviato la decisione alla luce delle sfavorevoli condizioni metereologiche....

MIGRANTI - CASO LIFELINE/ Francia - "spetta a Italia accoglienza" : Le Pen - "nave Ong torni in Libia" : LIFELINE, la nave Ong chiede accoglienza alla Francia: 230 MIGRANTI a bordo, 'rifiutati da Spagna, Germania, Olanda e Italia'. Ministro francese..

La nave della Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia | Parigi : "Tocca all'Italia farli sbarcare" : Marine Le Pen mantiene la linea dura: "Le navi cariche di migranti delle Ong vanno ricondotte al porto di partenza, in Libia"

Migranti, nave Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi replica: "Tocca all'Italia farli sbarcare"

