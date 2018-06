La nave Lifeline a Malta Una quota di migranti in Italia Conte | ' Anche gli altri Paesi

LIFELINE ATTRACCA A MALATA/ Aperta una inchiesta sul comandante della nave Ong : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:27:00 GMT)

Lifeline - Conte : «La nave andrà a Malta» : Il premier italiano riferisce che l’imbarcazione finalmente ha trovato un approdo. Intanto, la Ong lamenta di non aver mai contatti diretti: «nessuno ci parla, sappiamo cosa ne è di noi solo via social»

Conte : ho sentito Muscat - nave di Lifeline attraccherà a Malta : Roma, 26 giu. , askanews, 'Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà ...

Lifeline - Conte annuncia 'La nave sbarcherà a Malta' : Alla fine, poco dopo le 13, il premier Giuseppe Conte annuncia: la Lifeline sbarcherà a Malta e l'Italia accoglierà una parte di migranti. Il premier Joseph Muscat ha accettato di far sbarcare i 234 ...

Migranti : Lifeline - la nave che nessuno vuole : Lifeline vaga nel Mediterraneo con i porti d’Europa di fatto tutti chiusi alla nave della ong tedesca. “Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda e Italia – ha detto il suo portavoce Axel Steier alla radio francese Rtl, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano – e oggi chiederemo alla Francia di accoglierci”. Nemmeno in Francia però sembra esser diretta la Lifeline. Parigi avrebbe invece richiesto a Malta di ...

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

"La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta". L'annuncio del portavoce del governo francese : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all'emittente radiofonica Rtl. "Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta".Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazione tra il presidente Macron e il premier maltese Joseph Muscat.

Pozzallo - ok all'attracco della nave danese. "La Lifeline fuorilegge - in Italia non sbarca" : A bordo ci sono anche parlamentari del partito tedesco dei Verdi: Luise Amtsberg, portavoce per la politica migratoria, Manuel Sarrazin, e Michel Brandt della Linke, che descrivono una situazione ...

Migranti - Parigi : “Per la Lifeline si delinea sbarco a Malta”. Attraccata a Pozzallo la nave con 108 persone soccorse : Poco dopo la mezzanotte è Attraccata nel porto di Pozzallo la nave portacontainer danese Alexander Maersk che ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Nella serata di lunedì era arrivato il via libera all’approdo da parte del ministero dell’Interno, con soddisfazione del sindaco della città Roberto Ammatuna che aveva fatto appello al ministro Matteo Salvini chiedendo ...

nave Lifeline - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il ministro francese è ignoranteDi Maio : se entra in porto la sequestriamo : La Nave della Ong Lifeline con a bordo 234 migranti allontana ancora di più l'Italia dall'Unione Europea. Salvini tuona contro il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Di Maio, a "Stasera Italia", ribadisce la linea dura: "Quella barca batte una bandiera falsa".