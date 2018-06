La nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo

Migranti - la nave cargo Alexander Maersk sbarca a Pozzallo/ E’ arrivato l’ok da parte del Viminale : Migranti, la nave cargo Alexander Maersk sbarca a Pozzallo: è arrivato l’ok da parte del Viminale, e l'imbarcazione con a bordo 110 profughi è approdata nel porto siciliano(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:34:00 GMT)

Migranti : nave cargo Maersk potrà attraccare a Pozzallo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) – La nave cargo Alexander Maersk, con a bordo 110 Migranti, potrà attraccare a Pozzallo. A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal ministero dell’Interno. Il mercantile è fermo in rada davanti al porto di Pozzallo, con il suo carico di Migranti, da venerdì. “Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della ...

Migranti : nave cargo in rada a Pozzallo - chiesta evacuazione per donna incinta : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Una motovedetta della Guardia costiera sta raggiungendo la nave cargo Alexander Maersk, da ieri in rada davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo, per portare a terra una donna all’ottavo mese di gravidanza. La richiesta di aiuto sarebbe arrivata direttamente dalla nave e la donna dovrebbe essere trasferita all’ospedale di Modica (Ragusa). La Alexander Maersk, che batte bandiera ...

Migranti - nave cargo davanti Pozzallo con 110 a bordo. Guardia costiera italiana alle Ong in acque Libia : 'Non chiamateci più' : Il nodo Migranti continua a tener banco nel governo. Mentre la nave Lifeline con 239 profughi a bordo continua a vagare in mare aperto al largo di Malta si apre il caso di una nave cargo al largo di ...

Sale la tensione tra Atene e Ankara : cargo turco entra in collisione con nave militare greca : Nessun danno né feriti, ma le autorità greche accusano il cargo turco di non aver rispettato le regole internazionali. Lo scontro è accaduto a sud-est dell'isola di Lesbo