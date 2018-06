La moglie di Messi in Russia | ennesimo gesto d’amore di Antonella Roccuzzo

Messi compie 31 anni - gli auguri della moglie : Grazie per avermi reso la donna più felice al mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande tesoro, ti auguriamo di essere felice oggi e sempre'. Feliz Cumple Amor Te Amamos ...

Mondiali Russia 2018 – Messi spegne 31 candeline : il dolce messaggio della moglie Antonella : Leo Messi compie oggi 31 anni: sui social il romantico messaggio della moglie Antonella Roccuzzo Oggi Lionel Messi compie 31 anni ma a due giorni dalla decisiva sfida contro la Nigeria ai Mondiali di Russia 2018 non c’è tanta voglia di festeggiare. Dopo il rigore sbagliato contro l’Islanda, seguito la netta debacle contro la Croazia e il mare di critiche che gli sono piovute addosso, la ‘pulce’ cerca il riscatto contro ...

Antonella Roccuzzo : perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia : Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi non era alla prima partita ai Mondiali di calcio 2018 in Russia Oltre all’Italia, c’è stata fino a qualche giorno fa un’altra assenza importante ai Mondiali di calcio 2018. Si tratta di Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che non ha accompagnato il marito in Russia. Un gesto […] L'articolo Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi è arrivata dopo ai Mondiali in Russia ...