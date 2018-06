La Maersk attracca al porto di Pozzallo Incubo finito per 108 migranti a bordo

Migranti - finisce l’odissea della nave Alexander Maersk : dopo giorni attracca a Pozzallo : È attraccata poco dopo la mezzanotte nel porto di Pozzallo la nave danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane con 108 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Il sindaco Roberto Ammatuna: “finisce l'incubo per i Migranti a bordo dell'imbarcazione”.Continua a leggere

Migranti - Alexander Maersk attracca al porto di Pozzallo : Migranti, Alexander Maersk attracca al porto di Pozzallo Migranti, Alexander Maersk attracca al porto di Pozzallo Continua a leggere L'articolo Migranti, Alexander Maersk attracca al porto di Pozzallo proviene da NewsGo.

Migranti - la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo : Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo proviene da NewsGo.

Migranti - cargo Maersk attracca a Pozzallo : fine dell'odissea per i 110 a bordo : La nave cargo Alexander Maersk, con a bordo 110 Migranti, ha attraccato a Pozzallo, nel Ragusano, poco dopo mezzanotte Il sindaco Roberto Ammatuna ha ricevuto l'autorizzazione dal ministero...

Nave Maersk attracca a porto di Pozzallo : ANSA, - Pozzallo , RAGUSA, , 26 GIU - E' attraccata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, la Nave portacontainer danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane ...

Nave Maersk attracca a porto di Pozzallo : ANSA, - Pozzallo , RAGUSA, , 26 GIU - E' attraccata nel porto di Pozzallo, poco dopo la mezzanotte, la Nave portacontainer danese Alexander Maersk, ferma da venerdì scorso davanti alle coste ragusane ...

Migranti - la nave cargo Alexander Maersk attracca al porto di Pozzallo : L'approdo e le operazioni di sbarco - Per le operazioni di attracco il comandante del cargo ha chiesto l'aiuto di un rimorchiatore e di un pilota a bordo. La portacontainer ha infatti una lunghezza di ...

Migranti : attracca a Pozzallo l''Alexander Maersk' - il cargo danese fermo da giorni davanti al porto : Dopo il via libera del Viminale l''Alexander Maersk' attracca a Pozzallo, comune della provincia di Ragusa, sulla costa meridionale della Sicilia. La nave cargo danese, ferma in rada da quattro giorni,...

Migranti : attracca a Pozzallo l''Alexander Maersk' - il cargo danese fermo da giorni davanti al porto : Dopo il via libera del Viminale l''Alexander Maersk' attracca a Pozzallo, comune della provincia di Ragusa, sulla costa meridionale della Sicilia. La nave cargo danese, ferma in rada da quattro giorni, aveva soccorso un gommone in avaria e trasportava 113 Migranti. Il comandante...

La nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo : E' finita l'odissea dell'imbarcazione, battente bandiera olandese, per ore in attesa dell'autorizzazione del Viminale

Migranti - la nave cargo Maersk può attraccare al porto di Pozzallo : Migranti, la nave cargo Maersk può attraccare al porto di Pozzallo Migranti, la nave cargo Maersk può attraccare al porto di Pozzallo Continua a leggere L'articolo Migranti, la nave cargo Maersk può attraccare al porto di Pozzallo proviene da NewsGo.

La nave Lifeline : “Chiediamo di attraccare in Francia”. Ma il maltempo la blocca. Via libera alla Maersk a Pozzallo : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all’orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 migranti salvati davanti alla Libia giovedì scorso, mentre trovano finalmente un approdo i 103 uomini, donne e bambini, a bordo della portacontainer della Maersk Lin...

Migranti : nave cargo Maersk potrà attraccare a Pozzallo : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - La nave cargo Alexander Maersk, con a bordo 110 Migranti, potrà attraccare a Pozzallo. A darne notizia è il sindaco Roberto Ammatuna dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal ministero dell'Interno. Il mercantile è fermo in rada davanti al porto di Pozzallo, con il suo c