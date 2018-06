La Lifeline verso Malta La Maersk a Pozzallo Salvini | ' Noi cuore buono'

Lifeline - nave Ong con a bordo 234 migranti - verso Malta/ Colloqui in corso fra Macron e Muscat : Lifeline , nave Ong con a bordo 234 migranti , verso Malta : Colloqui in corso fra il presidente francese, Emmanuel Macron , e il primo ministro maltese.

Migranti - Lifeline : meteo avverso - impossibile andare in Francia ora : Né in Italia né, al momento, in nessun altro porto europeo: la nave delle Ong Lifeline resta in alto mare al largo di Malta senza che all'orizzonte si intraveda una soluzione per i 234 Migranti ...