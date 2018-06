La Libia pretende mano libera | nessun testimone scomodo nei centri per migranti

huffingtonpost

(Di martedì 26 giugno 2018) Niente testimoni scomodi. O mani completamente libere o non se ne fa niente. Formalmente, è una questione di sovranità nazionale. Nella sostanza, in queidi accoglienza/identificazione, l'unico controllo deve essere libico.Incrociando fonti diplomatiche a Roma e osservatori indipendenti a Tripoli, HuffPost può fornire una chiave d'interpretazione molto concreta alle parole del vice presidente libico Ahmed Maiteeq, pronunciate ieri nella conferenza stampa congiunta a Tripoli con il ministro dell'Interno e vice premier italiano, Matteo Salvini. "Rifiutiamo categoricamente" la proposta circolata in ambito europeo di realizzare "campi diin: non è consentito dalla legge libica", ha sostenuto Maiteeq. Bocciata dunque l'ipotesi, evocata dall'Italia, di realizzaredi identificazione in(e in Niger) finanziati con le risorse ...