La Fiorentina pensa al futuro | Corvino ha in serbo un colpo ad effetto

Fiorentina - Thereau : 'Non pensavamo di essere a ridosso dell'Europa. Un risultato qui ci farebbe sognare' : L'attaccante della Fiorentina , Cyril Thereau , è intervenuto ai microfoni di Premium Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa : 'A inizio stagione, non pensavamo di essere in questa posizione, a ridosso dell'Europa. All'andata abbiamo creato poche occasioni perché loro ...