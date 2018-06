La fantasia andò al potere e successe un Sessantotto

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Nato e vissuto per essere una rivoluzione culturale et politica che doveva creare una società più libera e tollerante, il- con un tortuoso percorso a tripla "S" - esplose poi nel caos e nella lotta armata. Dall'irrisione al terrorismo, il passo è greve. Contestarono così tanto e così ad alzo zero, che non rimase più niente. L'anti-eretto a sistema, e viceversa. Curioso: chi voleva rovesciare il tavolo, oggi se l'è apparecchiato tutto per lui. Chi lottò per mettere a soqquadro le stanze dei bottoni, ci è entrato e non le ha più lasciate: comandando nelle università, in Parlamento, nei giornali, nelle tv. E chi odiò con maggior forza l'autorità, se ne è ammantato più di tutti. "Grande è il disordine sotto il cielo/ La situazione quindi è eccellente".Disordinato, ribelle, insolente, antiaccademico, sgrammaticato, situazionista, creativo e confuso, ilparlò ...