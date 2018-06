La discontinuità nella sinistra secondo Gianni Cuperlo

ilfoglio

: Anche per Gianni Cuperlo “c'è vita fuori dal Pd”. 'Bisogna decidere cosa saremo. Bisogna farlo ora perché in questi… - ilfoglio_it : Anche per Gianni Cuperlo “c'è vita fuori dal Pd”. 'Bisogna decidere cosa saremo. Bisogna farlo ora perché in questi… - lupomannario : @agorarai @la_giando @LuciaBorgonzoni @DSantanche @bobogiac @emanuelefiano @PButtafuoco @gaboiac @alesansoni… - emmahostgdr : @keanhostgdr discontinuità sismica (me ieri: lo salto che tanto è impossibile che ce lo chieda) beylisme e bovarysm… -

(Di martedì 26 giugno 2018) Roma. “C’è vita fuori dal Pd e dalle altre sigle di questa metà del campo”. Stavolta a dirlo non è Carlo Calenda, l'ex ministro che vorrebbe vedere in campo un Fronte repubblicano anti-populismo-sovranismo. Stavolta a parlare, su Facebook, è, ex deputato, esponente della minoranza pd