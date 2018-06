La Corte Suprema ha dato ragione a Trump sul “travel ban”

Usa - la Corte Suprema conferma la validità del travel ban di Trump : La decisione di oggi è la prima sostanziale del tribunale su una politica amministrativa del tycoon.

American Express festeggia la sentenza della Corte Suprema : Teleborsa, - Sessione positiva per American Express, in controtrend a Wall Street con un rialzo dell'1,57%. Il colosso finanziario statunitense festeggia la sentenza della Corte Suprema secondo la ...

La Corte Suprema brasiliana nega la scarcerazione a Lula : Lula non potrà partecipare alle prossime elezioni presidenziali. La Corte Suprema brasiliana ha respinto il ricorso con il quale i difensori dell'ex presidente avevano chiesto che si sospendesse la ...

Brasile : presidente Corte Suprema critica la demonizzazione della politica e il numero eccessivo di partiti : "Demonizzare la politica non significa che non ci ritroveremo con il caos in diversi momenti futuri", ha detto la giudice parlando al secondo Congresso di diritto elettorale a Brasilia. La Lucia ha ...

La Corte Suprema americana : sì alle tasse sulle vendite online : Fra i contrari il giudice John Roberts: 'L'e-commerce è cresciuto e diventato una parte significativa della nostra economia. A cambiare le regole, con il rischio di distruggere lo sviluppo del ...

USA - Corte Suprema : sales tax sulle vendite online : Gli stati americani potranno chiedere ai Gruppi che vendono online che non hanno una sede fisica sul loro territorio di pagare la cosidetta sales tax. Lo ha stabilito oggi, 21 giugno la Corte Suprema ...

Niente torta per le nozze gay - la Corte Suprema dà ragione al pasticciere «obiettore» : A 6 anni dall'episodio i giudici danno ragione allo chef "obiettore" che, per motivi religiosi, si rifiutò di preparare la torta per un matrimonio omosessuale

Pasticciere negò torta nuziale a coppia gay : la Corte Suprema Usa gli dà ragione : David Mullins e Charlie Craig si erano sentiti discriminati e si rivolsero alla giustizia dopo che alla pasticceria “Masterpiece Cakeshop” di Denver non confezionarono un dolce per la loro unione. Il fatto risale al 2012.

