La Corte Suprema americana conferma il muslim ban Donald Trump esulta | Wow

Corte Suprema Usa : ok 'travel ban' Trump : 17.37 La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il 'travel ban', il bando del presidente Usa Trump contro gli arrivi da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Per i giudici supremi il provvedimento, che ottiene il via libera nella sua ultima versione, è legale. In 5 hanno votato a favore, 4 contro. La decisione rappresenta una grande vittoria per il presidente e pone fine ad una controversia cominciata a gennaio del 2017, con il primo ...

American Express festeggia la sentenza della Corte Suprema : Teleborsa, - Sessione positiva per American Express, in controtrend a Wall Street con un rialzo dell'1,57%. Il colosso finanziario statunitense festeggia la sentenza della Corte Suprema secondo la ...

