«La cedolare secca ha spinto gli affitti Ma la disponibilità di spesa è limitata»

Salvini : 'Nessun limite al contante - cedolare secca per i negozi e via l'Imu su quelli sfitti' : Niente limite all'uso del contante , flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100, cedolare secca anche per gli affitti commerciali e stop all'Imu per i negozi sfitti.