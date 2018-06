La calda estate di Belen a Ibiza in dolce compagnia

Tra birra e circo - la Granda si scalda con gli eventi della prima domenica di estate : Come ogni inizio di fine settimana TargatoCn offre una rapida carrellata di alcuni degli eventi più significativi della nostra provincia: - Mirabilia entra nel vivo domenica con 14 spettacoli a ...

Solstizio d’Estate 2018 : ecco il doodle di Google - al via la stagione calda nell’Emisfero Boreale : Google celebra oggi con un doodle il Solstizio d’estate 2018: questo giorno dà il via ufficiale all’inizio della stagione calda nell’Emisfero Boreale. Se vivete a nord dell’Equatore, oggi potrete godere di più luce solare di quanta ne potrete ricevere durante l’anno. Più si va a nord più sole c’è! Infatti, nel Circolo Polare Artico, il sole brillerà per 24 ore. Che siate fuori tra i fiori o dentro casa con un buon libro, godetevi la ...

Solstizio d’Estate 2018 : addio alla 4ª primavera più calda di sempre : Arriva l’estate dopo una primavera che si è classificata come la quarta più calda di sempre sul pianeta a livello climatologico facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura superiore di 0,77 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti sulla base della banca dati Noaa, il National Climatic Data Centre che rileva i dati dal 1880. Si tratta – ...

La calda estate di Audrey Chabloz : la fisioterapista italiana - ex fiamma di Borriello - audace ad Ibiza [GALLERY] : Audrey Chabloz sta trascorrendo un inizio d’estate fantastico ad Ibiza, ma chi è la sexy fisioterapista italiana? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla meravigliosa bruna Ben 51mila follower su Instagram e tantissimi like sotto ogni scatto che posta sulla sua pagina ufficiale. Questo è il ‘curriculum social’ di Audrey Chabloz, la bellezza con origini straniere, ma con passaporto italiano, di cui vi vogliamo parlare. ...

Solstizio d'estate - Villa Carlotta scalda i motori : A seguire, "Sogno di una notte di mezza estate" con l'introduzione al mondo dell'astronomia a cura del rofessor Corrado Lamberti e l'osservazione del cielo notturno in collaborazione con il Gruppo ...

Previsioni Meteo - parla l'esperto Luca Lombroso : "Sarà un'estate mite - ma attenti al riscaldamento globale" : Dopo giorni di maltempo che cielo nuvoloso che hanno imperversato su mezza Italia, gli italiani possono prepararsi a una lunga striscia di stabilità garantita dall'anticiclone delle Azzorre. Ne è certo il Meteorologo Luca Lombroso che il Giorno annuncia l'arrivo vero e proprio dell'estate, ben diver

Vodafone scalda l’estate con le nuove Summer Pack con modem 4G incluso : L'arrivo dell'estate porta con sé sole, spiagge, mare, relax, e anche le Vodafone Summer Pack 2018. Ciascuna delle offerte include il Vodafone Mobile Wi-Fi 4G L'articolo Vodafone scalda l’estate con le nuove Summer Pack con modem 4G incluso proviene da TuttoAndroid.

L’estate di J-Ax e Fedez in Italiana scalda Verona prima del ritorno in radio con The Kolors (video) : J-Ax e Fedez in Italiana scaldano l'atmosfera dell'Arena di Verona con il brano che hanno concepito per la conclusione del progetto congiunto che hanno avviato con il singolo Vorrei ma non posto. Già presenti sul palco dell'Arena di Verona per la prima puntata delle premiazioni, i due artisti sono tornati davanti al pubblico dei Wind Music Awards per una nuova interpretazione del brano con il quale hanno dato assalto alle radio in vista ...

La calda estate della fiction Mediaset : da Rosy Abate alla Dottoressa Giò - sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Real - dal dominio all'estate più calda : da Pochettino a Ronaldo - con Bale e Neymar : Dalla faccia di Karius a quella di Florentino Perez. In meno di una settimana il Real Madrid è passato dalla festa per l'incredibile terza Champions consecutiva alla preoccupazione per un'estate che ...

Napoli - la calda estate è già iniziata : ecco programmi e problemi : calda e lunga, l'estate del Napoli in realtà è iniziata in anticipo in virtù di un campionato ormai già finito e con il futuro di Sarri che tiene col fiato sospeso una intera città. Non si conoscerà ...

Mercato Juventus - ecco tutti i nomi di un'estate calda : 1 di 10 Successiva TORINO - Indipendentemente da come andrà a finire questo campionato, l'estate della Juventus si preannuncia ricca di colpi di scena. Non ci saranno rivoluzioni radicali ma la ...