Juventus | Marchisio | Voglio restare qui Nessun contatto con altre squadre

Juventus - Marchisio parla del suo futuro : aleggia qualche dubbio : Claudio Marchisio vorrebbe restare alla Juventus anche nelle prossime stagioni, restano da capire le intenzioni del club e sopratutto di Allegri Il futuro di Claudio Marchisio è una delle incognite maggiori di questa estate in casa Juventus. Continuano ad arrivare centrocampisti alla corte di Allegri ed il Principino, che già l’anno scorso ha giocato pochissimo, sembra sempre più ai margini della rosa. Marchisio però, sembra non voler ...

Juventus - Marchisio nella ‘bufera’ : accuse dopo un post sui rifugiati : “Buonista”, “facile parlare e fare i moralisti quando si è milionari”, ha creato molte reazioni la foto pubblicata dal centrocampista della Juventus Claudio Marchisio che ritrae lo juventino con il cartello #WithRefugees per supportare la campagna dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati. “Credo che sia arrivato il momento di chiedere ai leader mondiale delle soluzioni concrete e di stare dalla parte ...

Juventus : vacanze all'estero per Bernardeschi - Chiellini e Marchisio - Caldara in Italia : Per i giocatori della Juve è tempo di riposarsi e di dedicarsi alle rispettive famiglie. Ormai la stagione si è conclusa da tre settimane e i bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi. Non tutti i giocatori della Juventus però sono in vacanza visto che tra pochissimi giorni scatterà il mondiale e la truppa juventina sarà piuttosto numerosa. I campionissimi di Massimiliano Allegri che rappresenteranno le loro nazionali sono davvero ...

Juventus - Marchisio può salutare : lo segue il Monaco : Il Principino è uno dei maggiori indiziati a salutare: si fa largo l'ipotesi della risoluzione contrattuale. I bianconeri invece intendono tenere a tutti i costi Bentancur e Pjanic

Juventus - tifosi bianconeri in coro : 'Marchisio - resta' : TORINO - Il futuro di Claudio Marchisio sta diventando un tormentone. Dopo le voci, circolate ieri, di un clamoroso passaggio al Torino, bollate come 'fake news di giornata' dalla società granata, sui ...

Juventus - Chiellini già leader : 'Mai stanchi di vincere'. E i tifosi 'blindano' Marchisio : ' Scudetto o Champions ? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre - ha detto ai microfoni di Sky Sport il difensore azzurro direttamente dai box Ferrari al Gp del Canada , che seguirà insieme ...

Juventus - i tifosi a Marchisio : “resta” : Il futuro di Claudio Marchisio sta diventando un tormentone. Dopo le voci, circolate ieri, di un clamoroso passaggio al Torino, bollate come “fake news di giornata” dalla società granata, sui social oggi è un coro di tifosi juventini che chiedono al ‘Principino’ di restare. Con qualche rara voce dissonante di chi lo invita a cambiare aria, pur senza citare l’ipotesi Torino, “per giocare di più”. Il nuovo ...

Juventus - colpo di scena : il Torino vuole Marchisio : Juventus, colpo DI scena- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, il Torino starebbe pensando seriamente a Claudio Marchisio. Come anticipato nei giorni scorsi, il rapporto tra il “Principino” e la Juventus potrebbe esser giunto al capolinea. I tifosi granata potrebbe aprire al bianconero, il quale ha sempre manifestato massimo rispetto per la storia […] L'articolo Juventus, colpo di ...

Juventus-Marchisio - il papà : “Trattato come l’ultimo dei centrocampisti” : Juventus-Marchisio- Intervenuto ai microfoni di “Il Bianconero”, il papà-agente di Claudio Marchisio, ha evidenziato alcune tematiche in vista del futuro del centrocampista bianconero. SUL POTENZIALE AFFARE CON IL MONACO “Monaco? Non so chi metta in giro queste voci. A questo punto, non commentiamo: Claudio me l’hanno mandato in tutto il mondo e adesso non ha […] L'articolo Juventus-Marchisio, il papà: “Trattato ...

Marchisio via dalla Juventus / Calciomercato - il Principino vorrebbe rimanere a Torino ma il Monaco... : Marchisio via dalla Juventus, Calciomercato: il Principino vorrebbe chiudere la carriera in bianconero ma il Monaco lo tenta e a Torino non è più indispensabile come una volta.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:17:00 GMT)

Calciomercato Juventus : Marchisio ai saluti : Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. Inutile nascondersi dietro ad un dito, Marchisio ha giocato pochissimo e quel poco è stato contro squadre da zona retrocessione. Solo 19 minuti in ...

Juventus-Marchisio - siamo ai saluti? La conferma di Allegri e le offerte dall’estero : Claudio Marchisio si appresta a vivere una calda estate di calciomercato, con la Juventus che potrebbe cedere il suo Principino bistrattato da Allegri Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. ...

Juventus - Dybala e Marchisio salutano Buffon : “Sei stato il capitano e…” : Juventus, Dybala E Marchisio- L’ultima di Gigi Buffon, poi l’addio ai colori bianconeri. Il popolo juventino si prepara a salutare il suo eterno portiere degli ultimi 17 anni. Tristezza sottolineata anche dai suoi compagni di squadra Dybala e Marchisio nei loro rispetti account instagram. Dybala Cento partite insieme, 1.040 giorni, sorrisi, gioie, lacrime, abbracci. Mi […] L'articolo Juventus, Dybala e Marchisio salutano ...

Juventus - sarà l’ultima anche per Marchisio? : Claudio Marchisio oggi giocherà titolare contro il Verona, una delle poche gare dal primo minuto di questa stagione in Serie A. Difficile parlare del calciatore della Juventus in toni negativi, dato che è sempre stato un esempio sotto diversi punti di vista. Pacato, professionale, intelligente, Marchisio ha tutte le qualità di questo mondo, ma nell’andare ad analizzare la sua annata non si può fare a meno di dire che è stata a dir poco ...