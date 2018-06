Juventus | Cancelo è arrivato a Torino | domani le visite

Juventus - l'ex Cabrini : 'Milinkovic-Savic non è un trascinatore. Su Cancelo...' - : Soltanto due-tre giocatori al mondo risolvono le partite da soli. Lotito è un osso duro, per prenderlo non si può parlare di una cifra irrisoria: non credo basteranno 80-90 milioni. CANCELO - 'È un ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

Juventus - è fatta per Cancelo : ora le visite mediche e la firma : TORINO - Dopo Emre Can e Perin, ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo. La Juve si è ...

Calciomercato Juventus - è fatta per l’arrivo di Joao Cancelo : tutti i dettagli dell’operazione : E’ fatta per il passaggio di Joao Cancelo dal Valencia alla Juventus, il club bianconero verserà 40 milioni di euro agli spagnoli Operazione conclusa, restano da limare gli ultimi dettagli e poi Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus. L’esterno portoghese domani arriverà a Torino, ma le visite le svolgerà solo mercoledì mattina, in attesa che tutto vada al suo posto. Come riporta GianlucadiMarzio.com, l’ex Inter ...

Juventus - countdown Cancelo. Sfida Chelsea-Barcellona per Pjanic : Plusvalenze e rinnovamento: il refrain dell'estate risuona di continuo nelle stanze di Inter , Juve e Napoli . Una sorta di mantra, uno schema collaudato nel tempo, che permette ai bilanci di ...

Juventus-Cancelo - trattativa alle strette finali; l'Inter spinge per Zappacosta (RUMORS) : Per i tifosi dell'Inter non è certamente una bella notizia, ma il rischio che Joao Cancelo potesse andare a rafforzare la storica rivale bianconera era palese. Nel momento in cui la societa' nerazzurra, per i motivi legati al Fair Play Finanziario, ha rinunciato ad esercitare il diritto di riscatto nei confronti del Valencia per acquistare a titolo definitivo il difensore esterno portoghese, il club che ne detiene il cartellino era pronto a ...