Judo | Fabio Basile tra maturità a scuola e Giochi del Mediterraneo | “Qui per sfidare

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Antonio Esposito fanno sognare : Una pattuglia competitiva per le medaglie in quasi tutte le categorie di peso. L’Italia del Judo punta in alto in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, nelle gare in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Una squadra ricca di punte di diamante e di giovani prospetti, tutti potenzialmente in grado di lottare per il podio nella competizione iberica. L’uomo più atteso sarà sicuramente il campione ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Fabio Basile la punta azzurra - gran ritorno per Odette Giuffrida e Matteo Marconcini : Un italiano per ogni categoria di peso nel Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Nella cornice del Cambris Pavilion si disputeranno ben 14 gare, a cui saranno presenti diversi azzurri di elevato spessore tecnico. La curiosità è tutta per il rientro ad alti livelli di Odette Giuffrida e Matteo Marconcini, rimasti a lungo fuori dai Giochi a causa dei rispettivi problemi fisici ...

Judo - Europei 2018 : Antonio Esposito si consacra tra i grandi - un bronzo che vale oro. Fabio Basile ed Edwige Gwend sottotono a Tel Aviv : L’Italia brinda alla seconda medaglia agli Europei 2018 di Judo a Tel Aviv (Israele). A lasciare il segno sulla spedizione azzurra stavolta è Antonio Esposito, straordinario talento che a 23 anni ha raggiunto il top della maturità agonistica, mettendo in evidenza una capacità straordinaria di reggere la pressione che gli è valsa una spettacolare medaglia di bronzo nella categoria -81 kg. Esposito è stato capace di piazzare i colpi decisivi ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. Fabio Basile e Antonio Esposito avanti con autorità! Fuori al primo turno Giovanni Esposito e Christian Parlati : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). La medaglia d’argento conquistata da Matteo Medves nella categoria -66 kg ha dato fiducia a tutta la spedizione italiana, che oggi, venerdì 27 aprile, cala i suoi due assi, pronti a dare la caccia al metallo più prezioso per rendere stellare l’avventura degli azzurri in Israele. La giornata odierna prevede le ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : 27 aprile. Il giorno di Fabio Basile. Edwige Gwend ambiziosa : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Tel Aviv (Israele). La medaglia d’argento conquistata da Matteo Medves nella categoria -66 kg ha dato fiducia a tutta la spedizione italiana, che oggi, venerdì 27 aprile, cala i suoi due assi, pronti a dare la caccia al metallo più prezioso per rendere stellare l’avventura degli azzurri in Israele. La giornata odierna prevede le ...

Judo - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Edwige Gwend le punte azzurre - Antonio Esposito ed Eleonora Geri tra le possibili sorprese : Due pezzi da novanta, due assenze pesanti, ma anche tanti atleti in rampa di lancio per sognare una medaglia. La pattuglia italiana parte per Tel Aviv con 16 rappresentanti, che andranno a caccia di un piazzamento di prestigio in occasione degli Europei 2018, in programma tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. L’uomo più atteso tra gli azzurri sarà sicuramente Fabio Basile, che ha cambiato categoria di peso dopo l’oro olimpico a Rio 2016 ...

Judo - i convocati dell’Italia ai raggi X : Fabio Basile e Edwige Gwend le stelle - Rosalba Forciniti la veterana del gruppo : Una pattuglia azzurra decisamente nutrita vola in direzione Tel Aviv per andare a caccia delle medaglie in occasione degli Europei 2018, in programma in Israele tra giovedì 26 e sabato 28 aprile. Saranno ben 16 gli azzurri in gara, nove uomini e sette donne, pronti a prendersi la scena e a conquistare piazzamenti di prestigio per consolidare la valenza della scuola italiana nel contesto continentale e riscattare lo zero nel medagliere nel 2017 a ...