Jr Nba World Championship | i roster che rappresenteranno l’Europa

MVP Nba – Metta World Peace non ha dubbi : “Harden meglio di LeBron - vi spiego perché” : Metta World Peace non ha dubbi sull’assegnazione del premio MVP della regular season NBA: secondo l’ex Lakers, James Harden é stato il migliore in stagione Metta World Peace solitamente fa notizia per alcune delle sue stravaganti “uscite” (a volte anche si testa), ma questa volta l’ex Lakers si é espresso con serietà sulla questione MVP. Questa notte verranno assegnati i premi relativi alla stagione regolare e ...