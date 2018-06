Josef Fares parla dell' introduzione di meccaniche sessuali nei videogiochi

Josef Fares non era sotto l'effetto di droghe durante gli ultimi Game Awards : Il creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e del più recente A Way Out, Josef Fares ha commentato il suo famoso discorso tenutosi durante gli ultimi Game Awards, in maniera più specifica la frase "fan**lo gli Oscar!".Inutile dire che la frase è diventata subito virale e, come riporta VG247.com Fares ha dichiarato che non si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ma al contrario voleva solo esprimere il suo pensiero... decisamente in ...