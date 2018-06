Johnny Depp | “strafatto e stordito” durante l’intervista a Rolling Stone | dal patrimonio

Johnny Depp dopo il divorzio ho toccato il fondo : Johnny Depp in una lunga intervista a “Rolling Stone”, ha parlato del recente crac finanziario e del divorzio complesso da Amber Heard. L’attore, finito sulle riviste recentemente a causa dell’eccessiva magrezza, ha confessato di aver vissuto dei momenti bui e di profonda disperazione. Depp non ha fatto mistero dei suoi vizi, ha ammesso di aver speso oltre 30 mila dollari al mese per comprare alcolici. Un periodo noto a tutti, visto ...

Tutti i casini di Johnny Depp : Ne ha parlato in una lunga intervista con "Rolling Stone", raccontando del suo divorzio, dei soldi che non ha più e di quelli che ha speso in vino The post Tutti i casini di Johnny Depp appeared first on Il Post.

Johnny Depp È DEPRESSO?/ Dalle conferenze stampa cancellate al desiderio di evitare domande scomode : JOHNNY DEPP e la depressione, il suo racconto a Rolling Stone USA: il difficile divorzio, il rapporto con la madre violenta e infelice, la perdita degli amici più cari.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Johnny Depp è depresso?/ La verità a Rolling Stone USA : Ho pensato più volte di farla finita : E se il male che attanaglia Johnny Depp non fosse fisico? Nell'intervista a Rolling Stone USA, l'attore ammette di avere pensato più volte di farla finita. "Questo potrebbe essere il tuo Pulitzer", con queste parole Johnny Depp ha esoordito nella sua intervista rilasciata al giornalista Stephen Rodrick di Rolling Stone USA nella quale ha raccontato tutto se stesso, parlando anche del suo difficile passato. L'attore ha ammesso di avere ...

Johnny Depp si confessa : “Ho toccato il fondo" : "Sono caduto più in basso di quanto pensavo potesse accadere. Il prossimo passo sarebbe stato andare da qualche parte a occhi aperti e tornare con gli occhi chiusi. Non potevo sopportare quel dolore ogni giorno”: parla così...

Johnny Depp e le sue sofferenze : ‘Non potevo sopportare il dolore ogni giorno’ : E’ una confessione molto lunga, sconnessa e un po’ stramba, quella che Johnny Depp ha regalato a Rolling Stone, ma contiente diverse perle, come il tributo all’amico Marilyn Manson (“Marilyn è il migliore. E’ un così buon amico. Ha giocato alle Barbie con mia figlia“) oppure la sua spiegazione sul legame tra tutti i suoi personaggi sul grande schermo: “Il filo rosso che lega tutti i miei personaggi, se ...