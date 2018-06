Jeep - Anche la Wrangler veste la divisa dei carabinieri

Jeep sbanca in Europa - a maggio vendite più che raddoppiate : +101 - 3%. Bene anche Alfa : +12 - 2% : TORINO - Jeep si conferma regina, sul mercato delle auto in Europa , con vendite più che raddoppiate , +101 ,3%, : nessun altro marchio registra una crescita così elevata. Bene anche Alfa ...

Salone di Parigi - fuori anche Fiat - Alfa Romeo e Jeep . Le assenze ora pesano : Il Salone di Parigi continua a perdere pezzi. Dopo i recenti forfait di Opel e Volkswagen, ora tocca Fiat , Alfa Romeo e Jeep disertare la kermesse francese, lasciando alla sola Ferrari (dopo lo spin off del 2015 da FCA) l’onere e l’onore di rappresentare i colori dell’industria nazionale. anche perchè l’altro marchio di lusso, Maserati, non sarà presente con uno stand tradizionale, ma piazzerà le sue auto nella zona ...

Boom Jeep - maggio record per le vendite : +129 - 6%. Bene anche Alfa Romeo : +3 - 8% : BALOCCO - Risultati eccezionali per Jeep, che a maggio ottiene il migliore risultato mai raggiunto in Italia con quasi 9.900 immatricolazioni , +129,6%, e una quota del 5%, in crescita di ben 2,9%....